Ограничить и не унизить: как правильно применять «родительский контроль» на смартфонах

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Современные дети рождаются со смартфонами в руках. Как бы родители не боролись с этим, отрезать детей от цифрового мира вряд ли получится. Да и надо ли? Ведь их будущая работа так или иначе будет связана с «цифрой». Не будем делать вид, что родители, 30-40 летние люди, идеально разбираются в современных технологиях. Достаточно посмотреть на офис, где начальство требует освоить новую программу. И начинается: бумажки с пошаговыми действиями, бесконечные звонки системному администратору. Нынешние школьники явно лучше разбираются в компьютерных делах.

Или нет? Или они просто сидят в играх и социальных сетях? Где попусту тратят время и учатся дурному. Именно этой логикой руководствуются родители, которые ставят детям «родительский контроль» - приложение, которое ограничивает ребенку свободу в Сети. В жестком случае школьник не может скачивать приложения без разрешения, его время в Сети ограничено, а родители видят все, что он делает, и даже знают, где он находится.

«Рубилово» в родительских чатах идет знатное. Обзывают друг друга «ретроградами», «либералами». А уж как ненавидят «родительский контроль» дети. Пандемия стала моментом истины: учителя расписались в цифровой безграмотности, когда потребовалось проводить уроки через приложения, но, что интереснее, безграмотными оказались и многие дети. Мы решили собрать аргументы «за» и «против» жестких ограничений свободы в Сети.

Клуб юных хакеров

- Моему ребенку 12. Я несколько раз пыталась дать ему больше свободы и отключала родительский контроль – но его сразу засасывает интернет. Хотя я считаю его уже большим, контролировать он себя не может. Да, у него свободного времени немного, но я против, чтобы он даже 2 часа в день играл - это просто зомбирование начинается: ни спать, ни есть, ни поговорить с ребёнком нормально. Как из этого выйти не знаю, но пока так – вот типичная запись в родительском чате.

Казалось бы, установил родительский контроль, и проблема решена. Но не все так просто. Далеко не всех детей эта программа останавливает - многие попросту научились ее взламывать.

- В школе у них там прям клуб хакеров, старшие садятся помогают младшим обойти родительский контроль, - пишут родители в комментариях.

Еще одна проблема родительского контроля в том, что он подрывает доверие. Родители вмешиваются в личное, пусть и цифровое, пространство ребенка. Поэтому многие мамы и папы выступают за устный договор, без блокировок и отключения интернета.

- Я думаю, что от родительского контроля пользы мало. Если ребенок захочет сидеть в гаджетах, найдет возможность. У меня сыну 14 лет, и мы никогда не ставили такие программы. Но у нас есть устный договор, что за компьютер он может сесть только, когда сделает уроки и выполнит домашние дела, - рассказывает родитель Юлия Мазунова.

Мы хотим поговорить об этом

Как же быть? Решили спросить у эксперта, кризисного психолога Евгении Куриловой.

- Родительский контроль - это прежде всего психогигиена, - говорит Курилова, - Информация, в особенности визуальная (фильмы, ролики, картинки) сильно влияет на психику ребенка. Если он в большом количестве смотрит страшные, угнетающие видео, то заражается негативными эмоциями, а может, и начнет копировать разрушительные действия.

С детьми надо говорить, рассказывать, что яркие ролики не так безобидны и «промывают мозги», советует эксперт. Рассказывать о злоумышленниках. И именно через такие примеры объяснять детям, почему на их телефонах установлен родительский контроль.

Но в какой форме ставить контроль? Ограничивать ли время в сети, или только блокировать некоторые сайты? Эксперт считает, что и то, и другое.

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- Пусть техника сама контролирует. И родителям не надо постоянно следить, и ребенок постепенно привыкнет, что на игры у него, например, два часа в день. Но это надо правильно преподнести ребенку - спокойно и доходчиво. Например, “ты можешь играть в игры, но больше двух часов в день это делать вредно. Поэтому мы установим тебе приложение, которое будет ограничивать время”. Важно сохранять спокойный тон. Когда мы объясняем, что переходить дорогу нужно на зеленый свет, мы же говорим это спокойно, не повышая голос. Здесь та же самая история.

Вот только не выплеснуть бы с водой и ребенка: не станет ли он «цифровым изгоем»? Проблема есть, говорит Курилова.

- Во-первых, ребенок, которому запрещают, например, регистрироваться в соцсетях, может чувствовать себя не таким, как все. А подростку важно быть “как все”. Запреты могут привести к социальной изоляции и снижению самооценки. Второй момент – это цифровая грамотность. Важно, чтобы ребенок ею обладал. Часто родители смотрят локально: запретить здесь и сейчас, а потом сам разберется.

Поэтому самый оптимальный вариант - установить правила. Например, “ты можешь сидеть в соцсетях, но ограниченное время”. Какое именно время, решается индивидуально. Если ребенок старательный, хорошо все успевает, можно времени дать побольше.

Дело не в Родительском контроле, а в том, кто его устанавливает

Итак, Евгения Курилова видит в Родительском контроле скорее пользу. Но среди экспертов, как и среди родителей, нет единого мнения. Кандидат педагогических наук и директор Московского института развития непрерывного образования (МИРНО) Наталия Сченснович считает, что никакими запретами и угрозами ребенка от гаджета не оторвешь. Эффект будет скорее обратным.

- Несколько лет назад было такое исследование: выбрали три группы детей. Первой разрешали без ограничений пользоваться телефоном, второй группе - с ограничениями, а третьей - вообще запретили. В результате именно дети из третьей группы больше всего сидели в интернете. Как им это удавалось? Дети найдут возможность. Поэтому я категорически против любых наказаний и запретов, если это, конечно, это не малыши до 5 лет.

Но речь не идет о вседозволенности. И здесь советы Сченснович совпадают с тем, что говорит Курилова: доверие во главе угла.

- Родители должны вместе с ребенком установить правила и обязательно их где-то записать, зафиксировать. То есть не мама единолично что-то запрещает, а она договаривается с ребенком. И обязательно - разговор о том, что будет, если ребенок нарушит договор.

Идеал: не программа должна отрубать телефон, а – сам ребенок. Потому что он держит слово.

- В моей практике был случай, когда ребенок сам попросил установить родительский контроль. Он понял, что ему сложно себя контролировать. Другой пример: моя старшая дочь, когда училась университете, жаловалась, что соцсети отвлекают ее во время сессии. Поэтому она решила удалять эти приложения на время экзаменов. Но это было ее решение, а не мое.

Дело не в Родительском контроле, а в том, кто его устанавливает, резюмирует эксперт. «Когда мы насильно ребенка чего-то лишаем, это порождает обиду и месть. Он начинает манипулировать и врать вместо того, чтобы учиться управлять своими желаниями и эмоциями», говорит она.

КСТАТИ

Чем опасен сверхконтроль?

- Контроль - очень важная вещь, - говорит Евгения Курилова, - Дети зависимы от нас. Но с каждым годом доля самостоятельности должна увеличиваться. Родитель, который слишком сильно беспокоится о своем ребенке, постоянно посылает ему сигналы: “ты не справишься, ты слаб”. Ребенок, конечно же, их считывает и будет чувствовать, что с ним что-то не так. Нельзя оградить ребенка от мира, но можно научить его безопасно взаимодействовать с этим миром.