Минобороны России «откалибровало» хранилища американских боеприпасов на Украине

Настоящая охота развернута в Донбассе на склады с натовским вооружением, которое поставляют с западных областей Украины. Она приносит хорошие результаты.

Настоящая охота развернута в Донбассе на склады с натовским вооружением, которое поставляют с западных областей Украины. Она приносит хорошие результаты.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня «HIMARS», гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион»», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

«В результате этого удара уничтожено более 300 националистов. В результате других точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники», - заявил о большом числе потерь среди ВСУ Конашенков.

При этом, по данным официального представителя Минобороны России «противник несет значительные потери на всех направлениях».

Так, зафиксировано «критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска». Потери этого соединения за время боевых действий составили «более 70 процентов личного состава».

«Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», - отметил Конашенков.

Отметим, что военнопленные рассказывают о том, что украинские офицеры периодически приказывают закапывать тела убитых сослуживцев, которых расстреливают на допросах, а также тех, кто отказывался идти в бой или пытался сбежать с позиций. Чтобы не стать жертвами заградительных отрядов, бойцы ВСУ в последнее время предпочитают сдаваться в плен во время боя.

Конашенков отметил, что целями высокоточного оружия ВКС России за сутки стали: пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 10-ти районах, в том числе националистического формирования «Айдар» в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Авиация, ракетчики и артиллеристы перемололи за сутки на Донбассе: 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах, а также живую силу и военную технику в 156-ти районах, три склада боеприпасов, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ», самолет Су-25 воздушных сил Украины, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

243 - самолета.

137 - вертолетов.

1506 - беспилотных летательных аппаратов.

354 - зенитных ракетных комплекса.

4020 - танков и других боевых бронированных машин.

741 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3132 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4149 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкор «Комсомолки» вернулся в Мариуполь через месяц после штурма «Азовстали» и вот что увидел

Во время боев я клялся мариупольцам, что их город отстроят заново. Они не верили. Я ехал увидеть - кто из нас был прав (подробнее)

На очереди пригороды Донецка: Как пойдет спецоперация после взятия Лисичанска

Новый этап сражения за Донбасс должен, наконец, отодвинуть украинские пушки от столицы ДНР (подробнее)

Всю правду об обстрелах мирных городов раскрыли в Лисичанске: жителям показали, чем их убивали

Жителям Лисичанска показали трофейную технику ВСУ, с помощью которой их убивали (подробнее)