Отдельная комната для шуб и целый этаж под наряды: Ксения Собчак шикует в новом доме

Ксения Собчак отдала целый этаж под гардеробные в новом доме за 40 миллионов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак - без пяти минут новосел: блондинка готовится к переезду в новый дом на Рублевке, который под чутким руководством знаменитой хозяйки возводили последние несколько лет. Показывать элитное жилье, которое еще на стадии фундамента оценивали в 40 млн рублей, блондинка не жаждет, но иногда делает это по нужде. Дело в том, что интерьер и стройматериалы Ксения по кусочкам собирает по бартеру, расплачиваясь не живыми деньгами, а рекламными постами в соцсетях. Вот, мол, какой у меня диван: хотите такой же - вам сюда, дорогие покупатели.

Так, обрывками и урывками, поклонники складывают пазл из картинок нового дома Собчак. Но уже понятно, что стройка получилась масштабной. Приехав недавно с инспекцией, Ксюша снялась на фоне панорамных окон, в которых отражалась целая вереница биотуалетов для строителей - похоже, на требовательную "блондинку в шоколаде" день и ночь трудится огромная бригада.

Тот самый кадр с вереницей уборных на участке Собчак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А на днях подробности устройства особняка теледивы появились в соцсетях. По информации одного из телеграм-каналов, в новом доме Собчак целый этаж - цокольный - отведён под одежду. Здесь расположены малая гардеробная, большая гардеробная и специальная шубная комната - это герметичное помещение с температурой от 0°C до +8°C, где раз в месяц меха подвергают шоковой заморозке до -12°C. Кроме того, в доме звезды "устроена спа-зона с хаммамом и винный погребок".

- Когда-то пару лет назад Филипп Киркоров нанёс психологическую травму Собчак своей элитной гардеробной. Теперь блондинка решила закрыть гештальт, - шутят инсайдеры, вспоминая, как поп-король во время интервью устраивал Ксении экскурсию среди тысяч цветных кроссовок, дорогущих футболок и пиджаков в стразах. - Теперь Филипп повержен!

Киркоров со своей огромной гардеробной заставил Ксению чувствовать себя "нищебродом". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, отрицать обилие гардеробных Ксения не стала. В своих соцсетях ведущая косвенно подтвердила информацию, опубликовав готовый образ для отпуска.

- Вот вам еще один look из гардеробной, раз уж она так всех взбудоражила, - кокетливо прокомментировала слухи Ксения.

Напомним, в особняк на Рублевке площадью около 1000 "квадратов" Собчак переедет вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым. Дом премиум-класса из финской сосны расположен в закрытом поселке, въезд на территорию которого осуществляется строго по пропускам. В этом же поселке расположен старый таунхаус Собчак, который она сейчас делит со своей матерью Людмилой Нарусовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак: Побывав в гардеробной Киркорова, поняла, что я жалкий нищеброд

Журналистка наведалась с ревизией в подмосковный особняк артиста (подробности)