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Политика11 июля 2022 11:10

Зачем Думу собирают на экстренное заседание

Экстренное заседание Думы назначено на 15 июля 2022 года
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Экстренное заседание Думы назначено на 15 июля 2022 года

Экстренное заседание Думы назначено на 15 июля 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внеочередное заседание Думы – событие действительно редкое. Даже в пандемийном 2020-м году парламент все лето провел на каникулах, хотя казалось бы… Собственно, мы даже не смогли вспомнить, когда последний раз такое было. По сети тут же поползли слухи, будто готовится что-то из ряда вон выходящее. Может быть, даже парламент объявит войну. Но это все сродни байкам о том, что Путин вот-вот начнет мобилизацию. Сколько обещают, а все не начал. А вот кадровые перестановки в Кабмине нас могут ждать – это как раз в ведении депутатов. Разбираем, что же может случиться на экстренном собрании парламентариев.

ТЕМНЯТ

Совет Госдумы собрался в понедельник, 11 июля, чтобы официально назначить пленарную сессию на пятницу.

- Утром 15 июля, перед общим заседанием, пройдет еще один Совет. На нем мы определим повестку и законопроекты на рассмотрение, - рассказал «Комсомолке» замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

- Некоторые предложения от правительства уже поступили. Остальные сейчас готовят комитеты, - добавил он.

Нилов обмолвился, что на заседании могут обсудить нечто большее, чем просто законопроекты, но конкретно ничего не сказал. Так же немногословны и другие наши источники в парламенте.

КОГО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАЗНАЧАЕТ ДУМА

Раз уж упорно ползут слухи о возможных перестановках в правительстве, неплохо бы понять, кого вообще одобряет Дума. После поправок в Конституцию нижняя палата парламента утверждает нового премьера и всех не силовых министров (спорта, труда, здравоохранения и так далее).

То есть, в теории мы можем увидеть отставку любого из них. Хотя вряд ли речь идет о самом Михаиле Мишустине.

Всех силовых министров – армии, полиции и так далее – утверждает Совфед. Но там пока вроде тихо.

ВДРУГ И ПРАВДА ВОЙНА

Это вряд ли, потому что войну у нас объявляет президент и Совфед. Услуги думских депутатов для этого не нужны.

Можно еще подумать о мобилизации, но она де-факто (по крайней мере, экономическая) и так началась. 6 июля парламент принял закон об обеспечении вооруженных сил. Правительство может заключать госконтракты без конкурса, бизнес не в праве отказаться от выполнения заказов для армии, склады Госрезерва разбронируются… Все это признаки мобилизации.

О массовом призыве речи пока нет, и в обозримом будущем не будет. Путин это обещал не раз.

А ЧТО ОФИЦИАЛЬНО?

В Госдуме заявили, что Совет в понедельник обсудил роль министерств в импортозамещении. Министрам теперь придется детальнее рассказывать, что сделано ими лично. Больше всего вопросов у парламента к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Еще замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев рассказал, что парламент хочет обсудить десятки новых законопроектов. Действительно, в последние дни, после завершения весенней сессии, в Думу внесли уйму документов. Многие из них как раз от правительства.

Например, банкам хотят запретить брать комиссию за перевод денег между счетами одного человека в разных кредитных организациях (лимит 1,4 млн. рублей). Это особенно важно, когда с людей начинают драть бешеную комиссию при переводе валюты.

Правительство внесло законопроект, упрощающий получение пенсий. В пояснительной записке сказано, что людей избавят от необходимости писать лишние заявления. Кабмин хочет, чтобы Пенсионный фонд активнее использовал новые технологии.

Другой законопроект предлагает усилить охрану озера Байкал…

Все это как-то не тянет на судьбоносные документы, ради которых надо устраивать внеочередную сессию Думы. С другой стороны, впереди целая неделя - все самое важное могут придержать до конца.

Политика: В ВЕРХАХ