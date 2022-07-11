Новый спектакль Константина Богомолова обличает скрытых геев среди российских звезд

Константин Богомолов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ноябре прошлого года Константин Хабенский, пришедший к власти в МХТ им. Чехова, заявил громкие планы на предстоящие пару лет: в них и возвращение «Контрабаса», и «Сирано де Бержерак», и даже «Омон Ра» по Виктору Пелевину. Что-то из заявленного уже начало сбываться — главную роль в моноспектакле по произведению Патрика Зюскинда худрук из собственных рук передал Артему Волобуеву. Еще одной значимой премьерой, по словам Хабенского, должна была стать «Оптимистическая трагедия» в постановке Константина Богомолова, «Карамазовых» которого худрук сразу же после прихода на должность вернул.

- Это будет наша акция как дань уважения, любви, преданности Олегу Павловичу Табакову, - провозгласил Хабенский.

И Богомолов взялся за инсценировку. У себя в фейсбуке он опубликовал фото с репетиции, в которой участвуют Игорь Миркурбанов (играл у Богомолова и в «Карамазовых», и в сериале «Содержанки») и Кристина Бабушкина.

Во время репетиции спектакля «Оптимистическая трагедия». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Правда, пока похоже на то, что «Оптимистическая трагедия» Богомолова будет иметь опосредованное отношение к пьесе Всеволода Вишневского, спектаклям Георгия Товстоногова, Леонида Варпаховского или Виктора Рыжакова, фильму Самсона Самсонова и даже свободолюбивому Олегу Табакову. В журнале «Русский пионер» был опубликован отрывок адаптированного Богомоловым произведения, которое, как указано, «разнесет подмостки и зрительный зал одного из главных столичных театров и общественное мнение немаленького города». То ли с целью заранее шокировать аудиторию, то ли с целью прощупать то самое общественное мнение немаленького города, которое планируется «разнести».

Если в произведении Вишневского речь идет о революционных событиях на стыке эпох, то в «Новой оптимистической трагедии», очевидно, действие перенесено в современную Россию. По крайней мере, в обнародованных отрывках можно прочитать, как генерал ФСБ обсуждает важное предстоящее назначение (возможно, худрука очередного московского театра) с неким министром, а известный режиссер бьется за повестку с чиновником-идеологом.

Министр: Неужели нет никого из патриотов, кто был бы современным, ярким, привлекательным?

Генерал: Нет…

Министр: И что делать?

Генерал: Воспитывать, ***** (блин). Это вообще патовая ситуация. С либералами каши не сваришь. А на патриотических наших деятелей культуры без слез не взглянешь. И выходит, что там ******** (гомосексуалы), а тут **** (дураки).

Обсуждая патовую ситуацию, генерал (как выясняется, ФСБ) и министр (как оказывается, женщина) приходят к тому, что пришло время провести перезагрузку в русской культуре, потому что яркие персонажи уровня Малевича и Эйзейнштейна, глобально влияющие на мировую культуру, иссякли, а на смену им никто не пришел. Кстати, ровно такие же слова произносил недавно Эдуард Бояков. Либералы (прогрессивно настроенные представители культуры), по мнению героев пьесы, придумать ничего не могут, а только воруют западные идеи и образцы. Ультрапатриоты увлекаются агитацией, не предлагая содержание.

В сцене под саркастическим названием «Надежда» в беседу вмешивается режиссер. Они обсуждают, вероятнее всего, снятие с должности худрука известного специалиста

Министр: Он ведь, говорят, большой режиссер был.

Режиссер: Да прекрати. Извращенец он был.

Министр: Да, но…

Режиссер: Какие «но»?! Он в театре что устроил? Мужское братство. Он сколько попортил парней. ******* (гомосексуалами) сами делал. Курс для этого набрал. Чтоб они перед ним голые бегали, сука.

Генерал: Ну он что, один такой?

Режиссер: Да, но они ж прячутся. В массе своей.

Разговор выводит собеседников на другие кандидатуры. И в этом куске Богомолов как автор открыто издевается над коллегами, так называемыми лидерами общественного мнения (ЛОМ) и активистами ЛГБТ. Режиссер раскрывает непосвященному генералу и министру тайны московской богемной жизни и сообщает, что обсуждаемый гей-худрук организовал в театре «мужской монастырь». После чего идеолог произносит пронзительный монолог, обличающий тех, кто агрессивно продавливает прогрессивную повестку, подменяя понятия и ценности.

Идеолог: Да. Лидеры общественного мнения. ЛГБТ-активисты. Они собирают свиней в стаю и ведут к краю пропасти. Они одержимые. Это во-первых. А во-вторых… К сожалению, сказать это публично нельзя сегодня. Неверно воспримут. Тем более если скажу это я… Но я против запрета ЛГБТ. Все эти гонения и запреты превращают их в жертв. Страдальцев. Невинные агнцы. И это и есть часть сатанинского замысла. Превратить их в гонимых. Это ведь вообще отдельная тема в новой западной культуре. Она ведь ровно после войны Великой пришла, тема эта. Делать извращенца жертвой и тем самым подсознательно ассоциировать его с Господом нашим. Это и есть строительство царства Антихриста. Наш Бог был молод, здоров и физически, и психически. А если б пришествие совершилось сегодня — Евангелие писалось бы об ином Христе. Христос XX века непременно был бы гей, с шизоидным расстройством, биполяркой, и хорошо б без хромосомы какой-нибудь важной. Нет, друзья мои, я полагаю, что сатана так задумал, чтобы делать геев жертвами. И потому мы должны дать им жить и процветать.