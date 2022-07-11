Electrolux Professional уходит из России: какой техники мы лишимся и что будет с гарантией

«Главная» компания AB Electrolux - производитель пылесосов, стиральных машин и прочей бытовой техники - остановила работу в России еще в начале весны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните слоган шведской компании: Electrolux сделает жизнь легче? Так вот, уже не делает. По крайней мере, для россиян: компания Electrolux Professional, производитель техники для профессиональных потребителей (гостиниц, химчисток, прачечных, кафе) объявила об уходе из нашей страны. Бизнес будет продан руководителям российского филиала. Как заявил президент Electrolux Professional Альберто Заната, из-за спецоперации и санкций компания «не сможет продавать продукцию или предлагать услуги в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Electrolux Professional - это подразделение глобального производителя бытовой техники AB Electrolux. В 2020 году стала отдельной компанией. Electrolux Professional выпускает оборудование не только под «родным» брендом, но и под марками Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka и т. д.

В Electrolux Professional посчитали, что уход с российского рынка обойдется в $3,3 млн. Компания ведет продажи в 110 странах мира, в ней работают 4000 сотрудников. Из них в России - всего 25 человек. Продажи в нашей стране за прошлый год составили всего 1% от общемировых.

- Дело не в цифрах, не в том, какой процент рынка они занимали. Это они для себя пытаются сейчас обосновать, что в уходе из России нет ничего страшного. Это проблема только для Electrolux Professional, а для нас никаких проблем с этим нет. В целом я считаю, что все подобные уходы - это просто стратегическая ошибка, многие компании потом захотят вернуться, - сказал в эфире радио «КП» (fm.kp.ru) экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владислав Гинько.

Напомним, «главная» компания AB Electrolux - производитель пылесосов, стиральных машин и прочей бытовой техники - остановила работу в России еще в начале весны. Что касается гарантийного ремонта техники Electrolux, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, ремонтирует технику не сама компания-производитель, а одна из уполномоченных российских организаций. Которые, само собой, из страны никуда не уходят и от своих обязательств не отказываются. Но с другой стороны, сейчас есть проблема с поставками запчастей. Поэтому сроки гарантийного ремонта могут сильно удлиниться: ждать нужную деталь из европы или Азии сервисный центр может длать очень долго.