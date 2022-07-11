«Вкусно и точка» объявила о проблемах с картошкой: правда ли в России неурожай и что будет дальше

Минсельхоз утверждает, что с картофелем проблем нет. Кому верить? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть «Вкусно — и точка», которая теперь у нас вместо «Макдональдса», не на шутку напугала россиян. Виной тому — картошка фри и по-деревенски. А точнее, их исчезновение. В некоторых из вновь открывшихся ресторанов этих привычных блюд не будет. В самой сети это объясняют неурожаем некоторых сортов картофеля в 2021 году — тех самых, которые и использовались для производства картофеля фри и деревенского в «макдаках».

Проблемы, как предполагают в компании, будут и у других сетей фастфуда. И так до осени, когда соберут уже новый урожай.

«Ну все», - решили перепуганные граждане. - «В стране проблемы с картошкой».

Разубедить общественность попытался Минсельхоз. «Картошка есть — и точка», - утверждает ведомство в своем телеграм-канале.

«Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», - объясняет Минсельхоз.

Приводят там и успокоительные цифры по новому урожаю. Посевная площадь картофеля в этом сезоне увеличилась на 4% (это без личных огородов). На юге страны уже началась уборка, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних.

«Минсельхоз России ожидает прироста валового сбора картофеля в этом году в организованном секторе. Это позволит полностью удовлетворить внутренние потребности, в том числе предприятий переработки», - прогнозируют в министерстве.

Но кого ж нынче успокоят официальные прогнозы? У ведомств всегда все хорошо, даже когда цены несутся вверх. (Справедливости ради отметим, что за последнюю неделю июня, по данным Росстата, картофель в среднем по стране подешевел на 7% с лишним. Правда, с начала года он подорожал почти на 24%). Так и напрашивается вопрос — так что же у нас с картошкой на самом деле?

-Прошлый, 2021 год, действительно был неурожайным, - объяснил kp.ru руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Сбор в организованном секторе, без личных участков, составил где-то 6,6 млн тонн. Годом раньше — примерно 6,8 млн тонн. Прошлым летом были проблемы с погодой. В более десятка регионов вводился режим чрезвычайной ситуации — где засуха, где наводнения. Это сказалось и на качестве собранного картофеля. Было много партий, не пригодных для длительного хранения. Кроме того, оказалось немало хорошего по качеству, но мелкого картофеля. Его — наверное видели, - в торговых сетях продавали в отдельных сетках. Он вкусный. Но для переработки и общепита не очень подходит (линии переработки рассчитаны на определенный размер).

О прогнозах на новый картофельный урожай, по словам эксперта, говорить еще рано.

-Пока все очень хорошо. На юге картошку уже начали собирать. Некоторые сложности, которые возникли с посевной компанией, компенсируются хорошей погодой. Говорить же о конкретных цифрах можно будет, когда пойдет массовая уборка в Центральной России — Воронежская, Тамбовская, Липецкая области и так далее, - считает Анатолий Тихонов. - Но по-любому надо разделить две проблемы. У страны в целом, если иметь в виду возможность купить картошку в магазине и пожарить ее дома, на кухне — проблем нет. Тут Минсельхоз прав. Но они есть - и могут быть в будущем - у конкретных предприятий, которые получают переработанную картошку.

Проблемы, как объясняют специалисты, связаны с тем, что для того же «Макдональдса» картошка фри и прочая производилась под его стандарты. Для этого нужен картофель с определенными вкусовыми качествами и размером, конкретного сорта, из которого и делались полуфабрикаты для сети фастфуда. В российские «макдаки» эти картофельные полуфабрикаты поступали с завода в Липецкой области, у которого на фоне пандемии и закрытия ресторанов возникли проблемы со сбытом продукции. Некоторое время завод простаивал. Кроме того, там большая доля иностранного капитала (голландско-американской компании), что нынче тоже не подарок.

Ну и наконец, «производственные» сорта картофеля до сих пор выращивались в основном из импортных семян. Теперь придется думать и о том, чем их заменить.

-У новых владельцев бывших ресторанов «Макдональдс» сейчас достаточно проблем, связанных с перенастройкой работы с партнерами, - поясняет Анатолий Тихонов. - И надо понимать, что они связаны не только с прошлым или будущим урожаем.