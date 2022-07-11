Арктический «авианосец» становится уникальным природным заповедником

Специалисты РГО и Минобороны РФ взялись очистить арктические территории и вернуть им первозданный вид. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кильдин. Его берега возвышаются над морем как огромный каменный авианосец. Собственно во времена Советского Союза так оно и было. Уникальный береговой комплекс «Утёс», аэродром, артиллерийские батареи, комплексы ПВО С-75 и С-125. Вся эта техника прикрывала вход в Кольский залив где располагаются основные северные порты — Мурманск и Североморск. Пятнадцать тысяч человек жили и работали на острове. Но после распада Союза гарнизоны и военные части расформировали. Люди покинули остров оставив дома и технику на произвол судьбы. Самое ценное сразу же начали вывозить мародеры. Но кому нужны десятки и сотни тонн металла? До сих пор по всему острову ржавеют, отравляя окружающую среду, остовы машин, двигатели, части ракет... Понятно что со временем природа все поглотит и следа не останется. Но в наших силах помочь ей и убрать за собой.

Русское Географическое Общество совместно с Министерством Обороны РФ взялось очистить Кильдин и другие арктические территории и вернуть им первозданный вид. Плазменный резак неспешно скользит по огромной бочке из-под ГСМ высекая снопы искр которые летят прямо в объектив. Это новая технология на Кильдине, раньше резали болгарками, получалось долго. А теперь быстро разрезал бочку, поставил две половины рядом и весь мелкий мусор компактно складывается. А главное потом удобно транспортировать — подцепили краном, поставили в кузов камаза и на «лопату», для отправки на большую землю. «Лопатой» тут называют десантный катер с плоским дном и откидывающейся аппарелью на носу, которая как лопата, втыкается в землю при подходе к берегу.

Остров Кильдин когда-то был мощной крепостью. Сейчас же это арктический заповедник. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории бывшего поселка Восточный Кильдин сейчас складируют весь тот мусор который необходимо вывезти с острова. Среди куч металлолома работает подъемный кран. Солдаты экологической роты цепляют на крючья то что когда-то было прицепом. Рядом в ожидании своей участи катками вверх лежит МТ-ЛБ. Среди куч старого металла мне удалось отыскать крайне любопытную пусковую установку и даже то что с неё стартовало. Это были самолеты-мишени ЛА-17 которые использовались для отработки действий расчетов ПВО. Военные, разбирающие рядом завалы, сказали что её пилить запретили, т. к. хотят отреставрировать и сделать музейным экспонатом; было бы неплохо, но официально это подтвердить не удалось. Пока я выискивал артефакты былой эпохи к берегу подошла еще одна «лопата» и приняла на борт очередной грузовик с мусором. Работа кипит!

Ржавый метал быстро разрезают и складывают для отправки на континент. Фото: Иван МАКЕЕВ

Плазменный резак легко режет даже самую толстую сталь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Грузовики с металлоломом на «лопате» отправляются на большую землю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лагерь Русского Географического Общества на берегу озера Могильное. Фото: Иван МАКЕЕВ

В небольшом экспедиционном лагере, который находится на берегу реликтового озера Могильное, работа кипит уже в буквальном смысле, а фантастически аппетитный запах сводит с ума. Пока повар разливает щи по тарелкам, к палаткам из очередного похода возвращается Игорь Попов, биолог СпбГУ, который на добровольных началах помогает РГО в исследовании острова. Глаза его горят ярче чем костер, а в руках — сухая ветвь явно чего-то хвойного. Но откуда тут сосна? Игорь Юрьевич говорит что это кедровый стланик. Растение распространенное в России. Но тут, на Кильдине, встречает его впервые и ранее никогда не видел чтобы оно встречалось в описании экосистемы острова. Так что можно сказать — открытие!

Биолог Игорь Попов обнаружил кедровый стланик на острове. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кильдине произрастает множество цветов и трав. Фото: Иван МАКЕЕВ

Птицы на острове повсюду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще Кильдин — уникальный заповедник. Редкие травы, сорок видов птиц, киты и касатки подплывающие практически к берегу. И все это великолепие жизни буквально под ногами! Птенцы чаек выскакивают из-под ног настолько внезапно что поначалу пугаешься. Ведь не было ничего впереди, ты же внимательно смотрел... И вот уже серый «камушек» бежит со скоростью хорошего спринтера. Вообще чайки тут повсюду. И если поначалу ты радуешься птичкам в кадре, т. к. они оживляют пейзажи на снимках, то со временем их становится слишком много. И порой не знаешь — грязь это на матрицу фотоаппарата попала или очередная птичка. Больше всего их на «птичьем базаре». Высокая отвесная скала с северной стороны острова полностью облеплена гнездами, а в небе барражируют одновременно десятки чаек.

Нужно внимательно смотреть под ногу иначе можно случайно раздавить такую кроху. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гага свила гнездо прямо возле очередной старой железяки. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Птичий базар". Сотни птиц гнездятся на скалах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гаги чувствуют себя вольготно на просторах Кильдинского залива. Фото: Иван МАКЕЕВ

На поле, что неподалеку от «базара», слышен грохот металла. Это добровольцы Минобороны очищают очередной квадрат острова. «С 2017-го года военнослужащие Кольской флотилии ежегодно высаживают сюда экологический десант. Метр за метром шесть лет подряд они поднимают с земли металлический лом, загружают на автомобили и отправляют на утилизацию.» - говорит заместитель командующего Кольской флотилии СФ, капитан 1 ранга Андрей Величко. Невдалеке еще один любопытный артефакт прежних времен — части ракеты комплекса С-125. Их тоже отправят на переплавку тем самым приближая остров к первозданному виду.

Военные прочесывают и убирают каждый метр территории острова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пусковая установка для самолетов-мишеней ЛА-17. Фото: Иван МАКЕЕВ

Останки ракеты ПВО комплекса С-125. Фото: Иван МАКЕЕВ

То же озеро Могильное — уникальный водоем в котором несколько слоев воды разной солености. Если сверху вода пресная, то на глубине — соленая морская вода которая проникает сюда через узкую полоску земли которая отделяет озеро от Кильдинского пролива. В озере водится уникальный подвид рыбы — кильдинская треска. Исследование эхолотом показало что популяция состоит из нескольких тысяч особей, но вид все равно находится под охраной и вылов её запрещен. Да и кому тут её ловить? Постоянного населения на острове нет. Лишь экспедиции РГО и МО РФ, да ученые. Иногда на Кильдин все-таки приезжают небольшие группы туристов. Атмосфера пустынного острова, заброшенных военных городков и фантастические виды оставляют неизгладимое впечатление в душе всех кто оказывается на острове. Но не каждый отважится на такое путешествие. Дорога стоит очень дорого, жить приходится в палатках, а передвигаться исключительно пешком и только со специальным пропуском. Добавьте к этому еще и погоду которая за пятнадцать минут меняется с палящего солнца на проливной ливень... Но туристический потенциал у острова есть.

Реликтовое озеро Могильное Фото: Иван МАКЕЕВ

Поклонный крест возле озера Могильное. Фото: Иван МАКЕЕВ

Возможно, когда Кильдин очистят от мусора и его экосистема полностью восстановится, его и откроют для свободного посещения. А пока предстоит еще много работы.

Когда Кильдин полностью очистят он станет домом для множества животных, птиц и рыб. Фото: Иван МАКЕЕВ