«Жиреет мозг», «за лето отупел»: зачем родители заставляют детей учиться на каникулах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Время, когда домашним заданием на лето был небольшой список книг и гербарий, прошло. Родители пребывают в постоянной панике, и боятся, что дети «за лето все забудут». Поэтому – репетиторы, чаще всего по удаленке, зубрежка учебников на год вперед, и постоянный личный контроль с ремнем в руках. Идешь по СНТ, только и слышишь: «Ты задачи по физике сделал? А по алгебре? Все, гулять не пойдешь». То есть по дачному поселку он гулять не пойдет, понимаете? Жестоко.

Школа не отстает. Задания на лето – это уже не «Свинью под дубом» прочитать; книги из летнего списка, если выстроить их в ряд – это уже полноценная полка в какой-нибудь районной библиотеке. Правда, в сентябре прочитанное не проверяют. Зато по некоторым предметам устраивают контрольные. И, как правило, убеждаются, что да, все забыли. Несмотря на репетиторов и крики.

Оно в принципе понятно. С приходом в нашу жизнь ЕГЭ успехи в школе стали залогом поступления в вуз. Чем ближе к финальному классу, тем выше ставки. Нет престижного вуза, нет карьеры, жизнь не удалась: так, наверное, думают родители.

Но тут вопрос: а эффективно ли превращать голову ребенка в плавильный котел невероятных знаний? И нет ли риска, что, вызубрив алгебру, чадо не погуляет со сверстниками, и не доберет «практического интеллекта» («знаний о жизни»), без которых карьеры в общем-то ему тоже не видать? И не лучше ли соблюдать разумный баланс труда и отдыха, тем более летом?

Не идти на поводу

Громадный соблазн – выступить этаким добряком (и либералом), встать на сторону ребенка и воскликнуть, «Отстаньте от детей хоть летом! Дайте детям отдохнуть!», говорит доктор психологических наук, профессор, практикующий психолог Марина Розенова. Но как раз эта позиция и не будет по-настоящему «на стороне ребенка».

- Учебные навыки лучше не терять и поддерживать знания в тонусе. Большинство современных школьников, особенно мотивированных старшеклассников, продолжают занятия самостоятельно или с репетиторами и в каникулярное время. Конечно, темп и количество таких уроков несравнимо меньше, чем в учебный период, однако, они продолжаются, - считает Марина Розенова. - Это позволяет ученикам не забывать «все напрочь», поддерживать познавательный настрой.

В чем еще и другой плюс: когда в сентябре детям будет проще адаптироваться к учебе. Так что, продолжать занятия в каникулярное время – хорошая идея.

Вопрос окончательно решен и специалистами за границей. Так, в рекомендациях Британского совета (он и образованием занимается) говорится то же самое, только более жестко: когда ребенок вырастет, у него не будет каникул; пусть привыкает к этому с детства. Каникулы – не время лени. Абсолютно все тесты, которые в Британии делают уже сто лет, показывают, что дети, которые не делали на каникулах ничего, забывают практически все. А самое главное: учеба на каникулах поддерживает активность мозга. Вы же не хотите, чтобы дети тупели?

В Сети наделало много шума выступление педагога Вивьен Стайз из репетиторской компании Kumon (Великобритания). Она признает: раньше дети гуляли в каникулы, как в сказке, и мы, взрослые, с ностальгией вспоминаем жаркие месяцы полного безделья. Но времена изменились. Конкуренция между родителями – отражение еще более жесткой конкуренции за заработки и рабочие места. Увы, из детей приходится делать «непобедимых офисных воинов». И уже к этому подтягивать аргументы вроде «мозг должен работать и на каникулах» - на самом деле он и в играх работает только так.

Британские исследования утверждают: учеба на каникулах поддерживает активность мозга. Фото: Олег УКЛАДОВ

А еще все делают вид, будто не замечают: репетиторство стало серьезным бизнесом. И репетиторы пишут статьи о «жиреющем мозге», чтобы не иссякал поток клиентов. Не они ли провоцируют родительскую истерику?

Самое важное чувство – меры

И тем не менее. Дети, если вы вдруг читаете эти строки в надежде найти оправдание своему читерству – нет. Вам придется заниматься на каникулах. Возможно, Ваш мозг действительно «жиреет». А может, потому, что так хотят ваши родители. Или по той причине, что в Сети тысячи и тысячи предложений от репетиторов, в основном из регионов, где нормальной работы для педагога нет.

Но есть и хорошая новость, дети: все знатоки вопроса говорят, что заниматься летом надо в меру. В том числе и упомянутый выше Британской совет.

ВАЖНО!

Интенсивность и количество занятий должно быть разумным:

- определяться возрастом ребенка,

- его индивидуальными особенностями и мотивированностью,

- состоянием его общей учебной ситуации (есть ли задолженности по предметам, какой уровень требований в школе).

Вот некоторые советы, как организовать летнюю учебу без ущерба для объекта обучения:

1. Как закончилась школа, возьмите паузу, дней 10-15.

За это время ребенок отдохнет от учебной рутины и восстановит силы: сможет выспаться, полениться, позаниматься, чем хочет, погулять.

2. После отдыха – спланируйте занятия разумно. Упор на то, что надо подтянуть, или на то, что требуется для поступления в вуз. Обсудите это с ребенком: важно помогать, а не навязывать.

3. Сначала поинтересуйтесь, что на лето задала школа. Что из этого интересно ребенку, а что «проще». Объясните ему, почему эти задания важны («алгебру не выучишь – дураком помрешь» так себе аргумент).

4. Предложить ребенку сделать какое-нибудь задание вместе. Пусть он выберет, какое: это сделает его более самостоятельным.

- Это очень хороший прием, поскольку переводит ребенка в более взрослую и зрелую позицию, что в школьной практике, пока, не так распространено, - говорит Марина Розенова. – Но при этом всем известна истина: «Если хочешь что-то понять – попробуй это объяснить другому».

5. Если все складывается хорошо, можно предложить составить примерный график выполнения заданий.

- Планы организуют нашу психическую активность и помогают поддерживать внутреннюю мотивацию, и одновременно позволяют увидеть, что обучение не так уж много занимает времени, - подчеркивает психолог.

6. Занятия на каникулах должны быть короче, чем обычные уроки. Только если ребенок сам хочет, время можно оставить традиционное (40-45 минут).

- В целом, если в семье поддерживается ценность образования и понимание общей социальной и образовательной ситуации, то у детей исходно есть мотивация к занятиям на каникулах, поэтому особенных «трюков» от родителей не потребуется, - говорит Марина Розенова. – Достаточно помогать там, где необходимо, давать поддержку и показывать радость от того, что ребенок себя сам организовывает даже на каникулах.

Если в семье поддерживается ценность образования, то у детей исходно есть мотивация к занятиям на каникулах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАНИМАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ?

Если ребенок не слишком мотивирован на учебу, надо шаг за шагом, постепенно, включать его в необходимость обучения:

- начинать учиться вместе, присутствие другого может облегчить момент вхождения в ритм;

- начать с наиболее легких или приятных заданий, чтобы они перестали страшить и вызывать отторжение;

- напомнить какой-то случай, когда ребенок приложил усилия и получил хороший результат;

- фантазировать о будущем (о возможной профессии, о желаниях ребенка);

- все время давать поддержку и хвалить за реальные успехи;

- показывать свою радость и удовлетворение, от того, что ребенок занимается.

- Очень важно для родителей постараться избегать жесткой требовательности, назидательности и занудства в отношении «позаниматься» на каникулах, - говорит Марина Розенова. – Тут подойдут более тонкие и деликатные стратегии общения, через вопросы, разговоры, уточнения и через личный пример. Ваша целеустремленность и ваша повседневная активность – мощнейший пример и образец, с которого ребенок берет модели действий и отношений!

В тему

Если вы регулярно чувствуете себя неидеальным родителем, то вы в этом не одиноки. Согласно опросу, проведенному одной из онлайн платформ для обучения, из 2900 родителей почти 46% признались, что дети мешают им работать, особенно на удаленке.

28% родителей говорят о том, что их дети занимаются дополнительными активностями буквально каждый день, а 33% - хотя бы несколько раз в неделю.

Особенно актуальным «детский вопрос» становится в период летних каникул. Отправить детей в лагерь этим летом планируют 35% родителей, работающих удаленно. Почти 20% родителей разрешают детям гулять со сверстниками только раз в неделю, а 14% - и вовсе не чаще раза в месяц.

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