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Политика11 июля 2022 13:04

Путин дал всем украинцам право на получение российского гражданства

Упрощенная процедура получения гражданства России действует теперь для всех жителей Украины
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
С сегодняшнего дня все жители Украины имеют право быстро и с минимумом проволочек получить наш паспорт

С сегодняшнего дня все жители Украины имеют право быстро и с минимумом проволочек получить наш паспорт

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 11 июля, опубликовали президентский указ «О приеме в гражданство в упрощенном порядке». С сегодняшнего дня все жители Украины имеют право быстро и с минимумом проволочек получить наш паспорт. Раньше такую возможность имели только обитатели Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Но есть свои нюансы. За документом, видимо, придется приехать на территорию России. В указе сказано: «уполномоченные территориальные органы» МВД будут принимать заявления у людей. В противном случае, отделения нашей полиции придется открывать прямо на территории Украины.

Всем заявителям при себе необходимо иметь украинский паспорт с украинской же пропиской (как вариант, регистрацией). Родителям в обязательном порядке будет нужно свидетельство о браке и о рождении чада. Если документы не на русском, понадобится заверенный перевод.

Согласно указу Владимира Путина, российский паспорт должны выдать через три месяца после подачи документов. У полиции есть право увеличить срок до полугода, но это уже максимум.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных экзаменов и без условия проживании в России более пяти лет.

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