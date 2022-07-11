«Миллионную армию» Киева готовят к контрнаступлению в августе. Сможем ли мы его отбить?

Сейчас численность Украинских войск уже стремительными темпами приближается к объявленным 700 тысячам человек Фото: REUTERS

Сенсационная новость: министр обороны Украины Алексей Резников официально, в интервью британским журналистам, сообщил о приказе Владимира Зеленского в ближайшие недели или месяцы «отвоевать юг». А точнее — приазовские территории — Херсонскую и Запорожскую области, которые сейчас под контролем Российской армии.

Политики и генералы в Киеве уже не раз гордо заявляли о некоем грядущем «контрнаступлении» на том же, южном направлении, и даже указывали сроки «начало или середина августа». Это, пожалуй, первый в истории военного искусства случай, когда затевающая «стратегическую» битву сторона за месяц до ее начала раскрывает сроки и район сражения. Более того, уже, наверное, каждый киевский школьник или дворник знает, что украинский Генштаб разрабатывает план наступления, одновременно проводя невиданных масштабов мобилизацию. "Под ружье" обещают изловить и поставить до 1 миллиона солдат (700 тысяч в армии и еще 300 тысяч в Нацгвардии Украины, полиции и погранслужбе).

Все эти военные приготовления вызывают немало вопросов. Попробуем ответить на них.

1. Под силу ли Киеву сколотить миллионную армию за оставшееся до объявленного наступления время?

Да, вполне. Давайте считать. Сейчас численность Украинских войск уже стремительными темпами приближается к объявленным 700 тысячам человек. Но из них лишь около 100-150 тысяч – это люди, которые служили в армии до начала спецоперации. (Тут надо пояснить, что украинская армия насчитывала тогда 250 тысяч бойцов, но около 100-150 тысяч выбыли из строя. Из них 50-60 тысяч — это безвозвратные потери — убитые и тяжелораненые).

Еще примерно полмиллиона новобранцев Украина наскребла в ходе трех мобилизаций. Причем, каждая из них была выполнена лишь на 50-60%. Хлопцы призывного возраста и мужики постарше тысячами драпали за кордон под видом беженцев. А теперь же киевские власти стращают их Уголовным кодексом и требуют вернуться. А чтобы остальные не сбежали из страны, Генштаб Украины издал грозную директиву, запрещающую мужчинам покидать не только свою страну, но и область (хоть из дома не запретили выходить!). Народ возмутился этим «крепостным правом» и покатил бочку на Зеленского. И он тут же все свалил на военных, вкатил выговор главнокомандующему Залужному и потребовал «переделать дурацкую директиву». В итоге новая мобилизация идет со скрипом: «под ружье» уже ставят даже инвалидов, ограниченно годных к службе и даже матерых преступников, выпущенных из тюрем.

Молодых людей отлавливают на пляжах и в церквях. И сразу отвозят в военкоматы или «суют в зубы» повестки под роспись. Кто уклоняется, того привозят в военкомат в наручниках.

Новая украинская армия в итоге набирается пестрая – вчерашние студенты и водители, парикмахеры и повара, штукатуры и конюхи, сантехники и учителя. Этим «мясом» (как они сами себя называют) украинские генералы затыкают дыры на фронте. А попавшие в плен незадачливые украинские вояки сообщают о низком моральном духе своих сослуживцев, которые нередко взводами, ротами и даже батальонами сдаются в плен.

2. Почему Киев намерен утроить контрнаступление именно в августе?

Здесь несколько причин.

Во-первых, к этому времени должна закончиться очередная мобилизация.

Во-вторых, к этому сроку Запад обещает поставить Киеву все обещанные «пакеты» вооружений. Немалую часть из них Украина уже подтягивает на Южное направление.

В-третьих, в августе из-за границы должны вернуться тысячи украинских офицеров и сержантов. Сейчас их в странах НАТО обучают работать на иностранной боевой технике.

В-четвертых, к августу должна закончиться очередная кампания вербовки новых легионов иностранных наемников (этой работой занимаются посольства Украины за рубежом).

Есть и еще одна причина. На недавнем секретном совещании Байдена с лидерами стран НАТО был разработан новый план военно-технической поддержки Киева в период украинского наступления.

«Миллионную армию» Киева готовят к контрнаступлению в августе Фото: REUTERS

3. Отчего именно на Юге?

Потому что именно там Российская армия вместе с союзными войсками ДНР контролирует почти 20% бывшей украинской территории. Причем, в регионе примыкающем к Черному и Азовскому морям. Это стратегическая утрата для Киева. Он жаждет реванша. Ибо может навсегда утратить выход к морю и понести в будущем колоссальные экономические потери, а заодно утратить и стратегически выгодное положение в Приазовье (а в перспективе — и в Причерноморье).

Готовя наступление на Юг, Киев попытается не только вернуть Херсонскую и Запорожскую области. Но и обезопасить себя от продвижения российских войск на Николаев и Одессу. А так же — от перспективы соединения подконтрольных России территорий с Приднестровьем.

4. Выдержим ли мы, если навалится вооруженная Западом армада?

Обещания Киева собрать миллионную армию слишком бравурны. Даже если это получится, то объективно армия будет «размазана» по всей территории Украины, - кто-то должен прикрывать Киев и Харьков, Сумы и Чернигов. Их ведь «голыми» не бросят. Следовательно, не менее четверти «миллионного» войска останутся сторожить эти города. Это раз.

И два. Сегодня почти 70-тысячная группировка украинских войск готовится к обороне Славянска и Краматорска. Там скоро предстоит генеральное сражение. Даже самые авантюрные украинские генералы наверняка понимают, что войны на 2-3 фронта их войско не выдержит. Даже при том, что оно под завязку накачано «Джавелинами» и «Хаймерсами», гаубицами М-777 и «Байрактарами».

Плюс надо учитывать, что бОльшая часть этой «миллионной» армии – не профессиональные вояки, а невольно загнанные в окопы дилетанты, многие из которых совсем не хотят воевать.

Ну а несколько десятков дальнобойных американских пушек и ракетных систем вряд ли будут иметь решающее значение на фронте, который растянулся на сотни километров.

Но не будем заниматься и шапкозакидательством. Каким бы ни был враг, с ним надо считаться.

Кто сегодня стоит против украинских войск на Донбассе? Сразу 4 группировки уже основательно проверенных боями наших войск, которые по численности (но не по профессионализму личного состава) пусть и уступают противнику. Но при этом имеют абсолютное огневое превосходство над ним (как говорят спецы, «на один украинский артиллерийский ствол приходится 10-20 российских»).

Сюда же добавляем и то, что российская авиация имеет 90-процентное превосходство в воздухе. Ну а что касается соотношения сил на море, то флот Украины почти полностью был разгромлен еще в начале операции. А наш Черноморский флот хотя и понес серьезную утрату в виде крейсера «Москва» и еще двух кораблей, все еще обладает колоссальной ударной мощью. Она, безусловно, будет задействована на всю катушку, если украинские генералы все же решатся «отбирать южные территории».

5. Сунутся ли в Крым?

Сначала пусть попробуют до Крыма дойти — через Херсонскую и Запорожскую области.

А главное - Крым это одна из самых защищенных с воздуха, с суши и воды российских территорий. Сформированная там самодостаточная 30-тысячная группировка разнородных войск «выбьет зубы» любому противнику. Можно и к бабке не ходить.

Эта «крымская группировка» и Черноморский флот с его кораблями, подлодками, самолетами, ПВО и береговой обороной скажут свое веское слово и в том случае, если киевские авантюристы затеют обещанное в августе «контрнаступление».

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