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Общество11 июля 2022 13:15

ОК обновили функционал для лонгридов: удобный интерфейс и новые возможности

Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков
Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков

Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков

Одноклассники представили новые возможности для публикации лонгридов внутри социальной сети, чтобы медиа, авторы и блогеры ОК смогли создавать и форматировать полноценные статьи с помощью удобного редактора. Создатели контента теперь смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции.

Новый редактор публикаций ОК помогает авторам создавать большие, структурированные и визуально красивые материалы: добавлять разделители, видео, фото, GIF, меню ссылок и т.д. прямо в заметку. Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков, что дает возможность публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки, а автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения.

Заметки нового формата отображаются как на веб-платформе и в мобильной версии m.ok.ru, так и в мобильных приложениях Android и iOS, при этом создавать их можно пока только в десктопной версии соцсети. Так как лонгриды рекомендуются пользователям в ленте новостей наряду с обычными постами, авторы крупноформатного контента в ОК смогут быстро найти себе новых читателей и подписчиков.

Кроме того, алгоритм «Молния» также будет регулярно отбирать и продвигать лонгриды от новых создателей уникального контента, помогая увеличить охват публикаций и получить подписчиков. Для того, чтобы попасть в программу «Молния», новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети.

Одноклассники продолжают активно развивать инструменты для авторов и создания контента. Ранее соцсеть представила авторам единую платформу для монетизации с помощью подписчиков. Сервис дополнил уже работающие в соцсети возможности по сбору донатов в группе и трансляциях, а также созданию закрытой группы с платным доступом.

БИЗНЕС-ПРЕСС