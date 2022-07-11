Павильон Республики Казахстан награждён Золотым знаком ВДНХ

Фото: Диана МУМБАЕВА

Несколько десятков тысяч москвичей и гостей столицы в минувшие выходные посетили павильон Казахстана на ВДНХ, где прошёл Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». Гостям были предложены мастер-классы по изготовлению казахских сувениров, по настольной игре «Тогыз кумалак» («девять горошин»), желающие прошли краткий курс казахского языка, посмотрели показ мод и фильм «Томирис», в основе которого лежат события давно минувших дней и легенды Казахстана.

«За вклад в реставрацию и интеграцию в событийную повестку»

По словам заместителя генерального директора торгово-выставочного фонда «Казахстан» Тамары Бабаковой, павильон республики завоёвывает всё большую популярность среди посетителей ВДНХ. В будние дни сюда приходит от трёх до шести тысяч человек, в выходные и праздники гостей в разы больше, а 9 мая павильон побил рекорд среди всех павильонов ВДНХ – его посетило 32 тыс. человек.

Фото: Диана МУМБАЕВА

«Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране», – говорит Тамара Бабакова. В августе здесь откроется торговая площадка, где будет представлен широкий ассортимент товаров пищевой и лёгкой промышленности казахстанских производителей.

В рамках Фестиваля национального гостеприимства павильон Республики Казахстан получил награду «Золотой знак» «за вклад в реставрацию и интеграцию в событийную повестку». По словам генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова, «современное прочтение выставки невозможно представить без национальных доминант, которые расположены на главной аллее и которые сегодня пользуются большой востребованностью у гостей». Генеральный директор отметил, что церемония награждения коллективов выставки состоялась впервые за весь постсоветский период.

Фото: Диана МУМБАЕВА

Побывавший в казахстанском павильоне заместитель руководителя Департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов подчеркнул, что павильон Республики Казахстан стал одним из главных центральных объектов выставочной территории. «Сегодня это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания», – отметил он.

«Массовые мероприятия, способствующие дружбе и сплочению»

В беседе с журналистами Тамара Бабакова отметила, что на ВДНХ представлены павильоны практически всех республик бывшего Советского Союза.

«Как и другие павильоны, мы представили свои программы – прикладного искусства, мастер-классы по казахскому языку, по национальной игре, по шахматам, по изготовлению войлочных изделий. В нашем павильоне прошла стратегическая сессия по туризму и демонстрация мод с участием модельеров из других государств, – говорит заместитель генерального директора торгово-выставочного фонда «Казахстан». – Награда «Золотой знак ВДНХ» существовала и ранее. Сегодня традиция возобновилась, павильоны награждаются за достижения в культуре, за учебные и познавательные мероприятия, за массовые мероприятия, способствующие дружбе и сплочению. Это инициатива ВДНХ, надеюсь, что награждения станут ежегодными».

Фото: Диана МУМБАЕВА

По словам Бабаковой, представленная на показе мод одежда создана казахстанским дизайнером Мирэль Марат, которая проживает в Курске, сохраняя при этом гражданство Республики Казахстан. Модели – студентки из Казахстана, обучающиеся в ВУЗах Российской Федерации.

Павильон Казахстана на ВДНХ распахнул свои двери в ноябре прошлого года после масштабной реставрации. Реставрационные работы по возвращению зданию исторического облика 1954 года, а также по увеличению площади павильона были начаты в 2017 году. Этому предшествовало заключённое в 2011 году соглашение между правительствами Казахстана и России о передаче павильона в аренду Казахстану сроком на 50 лет. Реставрацию проводила казахстанская национальная компания QazExpoCongress.

Фото: Диана МУМБАЕВА

В исторической части павильона представлены экспонаты, которые знакомят гостей с историей и культурой Казахстана, со стратегическими программами развития страны. Восстановлен живописный фасад, интерьер и скульптурные композиции, над центральным выставочным залом сооружён стеклянный купол. У входной арки павильона посетителей встречают скульптуры поэта-долгожителя Жамбыла Жабаева (1846-1945) и Героя Социалистического Труда, новатора сельскохозяйственного производства Шыганака Берсиева (1881-1944).

Сегодня общая площадь павильона Казахстана на ВДНХ составляет 4 826 квадратных метров, в том числе историческая часть, которая занимает 1 716 метров и пятиэтажная пристройка площадью 3 110 метров. В обновлённом здании разместился торгово-выставочный зал, конференц-зал на 150 мест, который также служит кинозалом, и уютный ресторан в национальном стиле на 120 мест.