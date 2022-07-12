Свое ядро: Росатом предложил цифровой нацпроект

Тяжелые PLM-системы участвуют на всех этапах жизни продукции: от идеи и разработки до изготовления, сопровождения в течение всего срока службы и последующей утилизации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начнем с небольшого ликбеза. Крупные промышленные предприятия высокотехнологичных отраслей используют в производстве ПО для управления жизненным циклом изделий - тяжелые PLM-системы. Они дают возможность отслеживания и контроля выпускаемой продукции на всех этапах: от идеи и разработки до изготовления, сопровождения в течение всего срока службы и последующей утилизации. Например, без такой системы не обойтись, если вы решили построить новый самолет или современный корабль.

Мозгом таких систем служит геометрическое ядро тяжелого класса. Всего таких ядер в мире три, и… ни одного российского. Отечественные компании до последнего времени использовали иностранный софт, но преодоление санкций требует смены стратегии.

Создание российского геометрического ядра для промышленного ПО тяжелого класса может стать национальным цифровым проектом, который обеспечит суверенитет российских разработок и закрепит позиции России в числе цифровых стран-лидеров. С такой инициативой выступила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022».

«ТРЕБУЮТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ»

Наличие PLM-систем - одно из условий конкурентоспособности современных производств. Именно поэтому премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе недавней конференции «Цифровая индустрия промышленной России» дал поручение ускоренно - к 2025 году - разработать тяжелую PLM-систему для российской промышленности.

«Масштаб задач настолько большой, что требуется концентрация и объединение усилий разработчиков ПО, индустриальных заказчиков, Минцифры и Минпромторга России, - отметила Екатерина Солнцева. - Ключевой вопрос - разработка российского геометрического ядра для сложных высокотехнологичных изделий… На сегодня в России существует две лидирующие наработки в среднем классе. Мы можем либо попробовать объединить усилия команд разработчиков для создания единого российского ядра тяжелого класса, либо развивать оба ядра параллельно. В любом случае это огромная работа, которая потребует государственной поддержки».

Екатерина Солнцева (на фото вторая слева): «Это огромная работа, которая потребует государственной поддержки». Фото: Пресс-служба Иннопрома

Параллельно с разработкой геометрического ядра необходимо запустить создание отраслевых версий тяжелых PLM-систем. Их предлагается разрабатывать прежде всего для авиационной промышленности, тяжелого машиностроения, автопрома и судостроения.

В Росатоме на базе отечественного геометрического ядра среднего класса создается продукт САРУС.PLM, который в декабре выйдет на рынок. Именно на его базе предлагается разрабатывать PLM-систему тяжелого класса. При этом отмечается, что в данной работе могут быть использованы программные продукты от других российских разработчиков.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

Да, теоретически крупные IT-компании могут попробовать решить задачу только своими силами. Но на это уйдут многие годы, гигантское количество сил и средств. Объединив усилия, это можно сделать проще и быстрее, при этом можно рассчитывать на поддержку государства. «Никакая разработка без постановки квалифицированных требований невозможна. Поэтому и было принято решение о консорционном принципе поддержки проектов. Под эту модель будут адаптированы все инструменты поддержки организаций, задействованных в этом процессе, - отметил директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождёв. - При этом я не вижу ничего плохого, если у нас на рынке будет существовать несколько качественных решений. У нас отрасли экономики находятся на разном уровне цифровой зрелости процессов производства. Совершенно точно хватит работы для всех».

«Мы на протяжении десятилетий стараемся делиться своими компетенциями. Свою корыстную цель реализуем в плане замены части натурных испытаний цифровыми - это гораздо быстрее и экономически выгоднее, - отметил руководитель направления Департамента проектирования авиастроительной корпорации «ОАК» Роман Соболев. - В настоящее время у нас есть проект, где «Логос» (цифровой продукт Росатома. - Ред.) стоит рядом с продуктами SimInTech и коллегами из «Топ Системы». Вопрос: они сами собрались или наш проект был инициирующим?»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ

Росатом давно признан технологическим ледоколом в самых разных направлениях. В данном случае он возглавил движение к суверенитету страны в области цифровых технологий и продуктов для промышленности. В том числе совместно с Ростехом отвечает за выполнение правительственной дорожной карты «Новые производственные технологии», в которой обозначены 24 класса промышленного ПО для импортозамещения. Ни одна компания (рыночная или государственная) не сможет это сделать самостоятельно - зарубежные гиганты вырастали до нынешнего масштаба десятилетиями. Но мы можем объединить разработчиков и промышленных заказчиков для совместной работы, а координаторами по конкретным классам ПО определить крупные госкомпании. Росатом отвечает за импортозамещение ПО класса САЕ (системы инженерного анализа и математического моделирования) - тут работа началась год назад созданием консорциума разработчиков CAD/CAE систем, решения которых будут размещаться на базе созданной Росатомом «Логос Платформы». На недавнем Иннопроме к объединению присоединились 15 новых участников, в том числе ИТ- и промышленные компании, а также НИИ. Еще одна сфера ответственности Росатома - импортозамещение PLM-систем.

Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы возглавлять такие проекты. В интервью «КП» Екатерина Солнцева отметила, что в корпорации присутствует более 80% видов экономической деятельности, перечисленных в общероссийском классификаторе ОКВЭД, относящиеся к машиностроению, строительству, энергетике. На сегодняшний день Росатом более чем на 90% является импортонезависимым и активно работает над выводом своих цифровых разработок за контур атомной отрасли, чтобы они были доступны для других отраслей экономики России.

*Тяжелые PLM-системы (Product Lifecycle Management - жизненный цикл продукта). Они дают возможность отслеживания и контроля выпускаемой продукции на всех этапах: от идеи и разработки до изготовления, сопровождения в течение всего срока службы и последующей утилизации.