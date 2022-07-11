Сергей Степашин, экс-премьер России: Мы отправляем в Донбасс не только продовольствие, лекарства и одежду. У нас просят русские книги

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- … Сергей Вадимович, мы уже публиковали репортаж нашего военкора Саши Коца с Донбасса, и он там подробно рассказывал, как пришел гуманитарный конвой из Императорского православного палестинского общества (ИППО), которым руководит Сергей Степашин. Если можно, подробнее, что это за помощь, что за груз, сколько будет конвоев?

- Всего - несколько тонн грузов, то, что нужно людям. Там и продовольствие, и одежда (взрослая и детская), а, главное, лекарства.

В общем, то, о чем попросили, то и направили.

Фото предоставлено пресс-службой Императорского Православного Палестинского общества

- Как в ИППО формируют эту гуманитарную помощь?

- Собирали мы это все, естественно, не за бюджетные средства (вы знаете, мы не бюджетная организация).

- Только добровольные пожертвования.

- Да.

- ИППО всегда занималось гуманитарными проектами, еще начиная с Елизаветы Федоровны, Великой княгини, продолжаем эту работу и сейчас.

- Мы и раньше оказывали помощь, вы знаете, - и Сирии, и Донбассу в целом. И вот теперь взяли шефство, в том числе, и конкретно над Лисичанском.

- Как ваши сотрудники, сопровождающие конвой, добираются до места?

- Да, это все непросто. Требуется и сопровождение. Там же небезопасно, как вы знаете. Но наши сотрудники - под надёжной защитой. (см. фото и видео, предоставленные пресс-службой ИППО. - А.Г.). Бойцы полка «Ахмад», наши чеченские братья, для переправы через реку даже небольшой понтонный мост сделали для нашего транспорта. Вот вам, пожалуйста, Бог един, что называется.

Фото предоставлено пресс-службой Императорского Православного Палестинского общества

Говорят, в том же Лисичанске жители больше всего удивились, что бойцы батальона «Ахмат» сопровождают и оказывают помощь в распределении груза Императорскому Православному Палестинскому Обществу. Мне это вдвойне приятно.

- Я знаю, что у вас очень тесные контакты с Рамзаном Кадыровым. Вы с ним этот вопрос обсуждали или ребята-чеченцы самостоятельно эту работу провели?

- У нас есть прямая договоренность о сотрудничестве, они знают об этом. Наш представитель в Мариуполе (кстати, грек по национальности) Симос Панагиотидис с ними наладил контакт, так что, это у нас уже «давнишняя» работа.

Фото предоставлено пресс-службой Императорского Православного Палестинского общества

К тому же, ты в курсе, чеченцы меня знают не понаслышке, тем более - бойцы батальона «Ахмат». Так что все понятно…

- А что еще необычного в этой работе, что, может быть, удивляет?

- Ну, не то, что удивляет… Поражает - до чего неонацисты довели людей. Местные жители говорят: «У нас почти нет русских книг». К сожалению, вы это знаете, там за 8 лет вычистили всю русскую литературу, наши учебники…

- Помогаете.

- … И вот мы - плюс к чисто гуманитарным грузам, собрали целый большой автобус русских книг - для библиотеки, которая сейчас восстанавливается в Лисичанске.

Фото предоставлено пресс-службой Императорского Православного Палестинского общества

- Скажите, а сколько всего народу непосредственно этим занято - и в Москве, и в Донбассе?

- Да немного. Всего 5 - 6 человек. А собирают помощь и в Москве, и из других регионов она приходит. Что же касается книг - я же ещё президент Российского книжного Союза, есть у нас свой резерв. Президент нашего патриотического издательства «Вече» Леонид Палько (ты, Саш, знаешь его прекрасно) интересную библиотеку подобрал. Здесь сложнее ведь не собрать, а - довезти.

- Да, я в курсе. Недавно вернулся из Луганска.

-,Поэтому, я признателен, конечно, и службам безопасности в Донбассе, и чеченским воинам, они молодцы умеют работать.

Фото предоставлено пресс-службой Императорского Православного Палестинского общества

- Начиная с весны, по линии ИППО в Донбасс отправлено уже несколько конвоев. Надо полагать, помощь вы и дальше будете оказывать.

- Ну, сколько надо будет, столько и будем помогать. Хотя, сейчас уже, конечно, активно включилось государство. И это просто здорово. Я понимаю: то, что мы делаем - это, конечно, не капля в море, но и не столь значительно, по сравнению с теми бюджетными средствами, которые вкладываются сегодня в Донбасс. Сейчас уже есть целые программы для школ, выпускаются учебники и так далее… Но вот мы первыми, кстати, стали доставлять в Лисичанск учебные пособия.

- Сергей Вадимович, а вы лично туда не собираетесь поехать?

- Пока не буду говорить - когда, чтобы никому не мешать.

- Я надеюсь, что вы мне, своему помощнику, скажете - когда и куда я должен прибыть.

- Как договаривались. Мы с тобой во всех «горячих точках» вместе побывали.

Фото предоставлено пресс-службой Императорского Православного Палестинского общества

- Да. И туда, в Донбасс, и еще в одно место (куда - пока секрет) - вместе поедем. Правда?

- Конечно. Договорились.