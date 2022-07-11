Пропавший Сергей Светлаков объявился в Латвии и сообщил о продаже дома

Сергей Светлаков взбудоражил публику внезапным появлением. Артист вышел на связь из Латвии. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Светлаков полгода назад пропал из поля зрения поклонников. Случилось это после того, как в апреле отменили концерт юмористического шоу "ПрожекторПерисХилтон". Взволнованные россияне пытались выяснить причину случившегося. Ведь билеты были раскуплены давно. Вести шоу доверили Гарику Мартиросяну, Сергею Светлакову и Ивану Урганту. И если о Гарике и Иване публике было известно многое, то Сергей просто исчез.

Сергей Светлаков взбудоражил публику внезапным появлением. Артист вышел на связь из Латвии.

Как выяснилось, последние недели Светлаков был занят продажей своего коттеджа. Артист сообщил о завершении сделки. "Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!" - написал юморист в блоге.

При этом публика не поняла, о каком доме идет речь. В 2011 году Сергей купил дом в Юрмале. Недвижимость на берегу реки он очень любил.

Еще у артиста есть дом в Подмосковье. Шоумен пока не уточнил, где именно он собирается жить после завершения сделки.

Отметим, Сергей Светлаков более восьми лет счастлив во втором браке. От актрисы Антонины Чеботаревой у него подрастают двое сыновей - Иван и Максим. А от первого брака с Юлией Маликовой у ведущего есть дочь Анастасия.