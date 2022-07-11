В Донбассе комбайны ходят вперемешку с танками: как жизнь возрождается из пепла войны

В ходе спецоперации Донецкая народная республика приросла не только новыми селами и городами, но и десятками тысяч гектаров самого плодородного в мире чернозема. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В ходе спецоперации Донецкая народная республика приросла не только новыми селами и городами, но и десятками тысяч гектаров самого плодородного в мире чернозема. Аграрии продолжали работать даже в разгар боев, а иные, несмотря на обилие мин в полях, даже рискнули выйти на посевную. Спецкор «КП» Алексей Овчинников посмотрел, как живут и на что надеются фермеры на освобожденных территориях.

БРОНИРОВАННЫХ ТРАКТОРОВ ПОКА НЕ ИЗОБРЕЛИ

- Дружно взошли, теперь бы конец лета хороший, - Сергей Майтамал радуется не только стройным рядам подсолнечника, но и вообще тому обстоятельству, что в этом году удалось отсеяться. Вопреки всему. Его родное село Анадоль Волновахского района союзные силы освободили в конце февраля, все вокруг громыхало, залетая на поля. Он говорит, что ему повезло — на его земле вроде чисто, но все равно прошлись и посмотрели.

- На другом участке, где пшеницу на семена выращиваю, что-то прилетело, палку там поставил, ничего, объедем, - показывает он угодья. - На въезде в село, на поле, где украинские блиндажи были, больше ста воронок, у соседа в озимых хвост ракеты от «Урагана» торчит, поэтому многие в этом году сеять не стали.

И таких полей, где что-то торчит и валяется, тут немало. На многих из них колосится посеянная еще прошлой осенью озимая пшеница, но сомнительно, что крестьяне выйдут на ее уборку — такая битва за урожай может обернуться подрывами на минах, а бронированных комбайнов пока не изобрели.

- Чудом, в общем, отсеялся, - продолжает Сергей Владимирович и рассказывает о еще одной особенности этого года. Как хороший хозяин, к посевной он готовился заранее, заказав семена, удобрения и сделав за них предоплату в 1400 долларов. Однако и деньги, и товар остались на той стороне. Украинской. Выручили другие фермеры, не рискнувшие в этом сезоне лезть в поле, продали ему свои запасы.

- Земли много пустой! Кто-то боится, кто-то убежал, кому-то нечем пахать, а кого-то и нет больше, - тяжело вздыхает он и кивает на побеги кукурузы на соседнем поле. - Это брата земля. Когда украинские войска стояли у нас в деревне, говорили: «Будем отступать, вас уничтожим». Так и сделали. Отошли и «ураганами» по нам лупанули. Хотя никаких войск в селе не было. Брат погиб…

Аграрии продолжали работать даже в разгар боев, а иные, несмотря на обилие мин в полях, даже рискнули выйти на посевную. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ПОЛЗУЧИЕ» ВОЙСКА

Он рассказывает о долгом стоянии в их селе украинских солдат, которые уверяли, что они «захистники» (защитники по-укр.). И о недоумении местных: если пришли защищать, то на кой ляд капониры под танки прямо под хатами рыли, что за защита такая?

- Молодой один был такой, из-под Николаева, спрашивал: «Дядько, а ты шо, хошь, штоб нас в поле повбывали?» Я ему: «А ты хошь за нас прятаться?» - вспоминает фермер. - Так оно и оказалось. Хорошие у них войска были — ползали все время…

- Тренировались?

- Не, до магазина шли, горилку брали, а оттуда ползком вертались. А вот где мельница, там другие сидели. Нацики. Не пили, все спортом занимались. Пацан наш спросил как-то: а на фиг вы тут? А они: «Вон тех охраняем» и на ползунов показывают. Смеются: «Там такие дебилы, что и пушки пропьют на раз». Единственный плюс от украинской армии был - соляру нам продавали дешевле. На заправках тогда по 28 гривен шла, а они по 18 ее с танков сливали. Да и сейчас мы в выигрыше: в ДНР она 55 рублей, а на Украине — 110 в пересчете на рубль. В два раза! С удобрениями тоже красота: селитра — 25 тысяч рублей. А на Украине покупали ее по 30 тысяч гривен (примерно 75 тыс. руб. еще по мирному курсу. - Ред.). Селитра же делается на основе газа, а мы «незалежные» были: «Не надо москальского газа, с Европы возьмем, заплатим!» Заплатят они… Эти незалежные игры оплачивали мы. Жили так и понимали — чем дальше, тем хлеще будет, а то и вовсе землю отберут...

На «материнской» территории республики в обработке было 300 тысяч гектаров, прибавилось пока 125 тысяч, то есть, на 41%. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ИЗ ЗЕМЛИ ВЫЖИГАЛИ ВСЕ, ЗАЛИВАЯ ХИМИЕЙ

Фермер вспоминает о скандальном украинском законе, разрешившем иностранцам скупать землю.

- Очень боялись этого, - говорит Сергей Майтамал. - Они же начали распродажу с земель, которые получше, а потом и до нас добрались бы. Так устроили, что ты еще доплатил бы, чтобы у тебя землицу изъяли. Они и не скрывали, что закон в Америке писался.

Мы проезжаем мимо потрепанных тракторов Т-40 и МТЗ-80, фермер кому-то звонит и уже договаривается об уборке урожая.

- Своей техники-то, как и у всех тут почти, нет, - поясняет. - А когда пора придет, всем нужно будет сразу, а техники мало, враз не хватит. Может, сейчас что изменится? Мечтаем, что МТС (машинно-тракторную станцию. - Авт.) создадут — оставил заявку, приехали, распахали, а ты им денюжку за это. Или программа какая льготная появится, чтобы мы трактора в кредит взяли.

Он удивленно смотрит на меня, когда я спрашиваю, что мешало сделать это при Украине — были же такие программы поддержки в «самостийной».

- Были, - после недолгой паузы соглашается он. - По телевизору. Но мы о них и не мечтали — все расходилось по олигархам, приближенным к Порошенко с Зеленским. Сами дали из казны кредиты льготные, сами же их и выгребли. Вон земля их, кстати, простаивает. Бросили ее, сбежали. Много бросили: из 5 тысяч гектаров 3 тысячи здесь агрохолдинга «Харвист» Рината Ахметова. Владельца «Азовстали». А ведь это чьи-то паи, которые люди Ахметова хитростью хапнули. Брали якобы в аренду, на пять лет. Народ подписывал, не читая уловок. У потом обнаруживал, что аж на 29 лет. Получалось, земля вроде твоя, а сделать ты с ней ничего не можешь. Что-то платили, конечно за это, но слезы. А землю натурально кончали.

И фермер раскрывает секрет, как Украина внезапно стала ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.

- Гербицида и другой дряни лили на поля - мама не горюй! - хватается он за голову. - Листья аж горели! По пять-шесть раз химией проходили, выжимали из земли все.

- Невыгодно же — поля-то потом отходить от такого долго будут, простаивать…

- Земля им за бесценок досталась, они ее захватили много, могли позволить себе на пару лет забросить загаженные поля. Надеюсь, что всех этих безобразий в ДНР не будет. Хорошо бы порядок навести. Посчитать землю, с техникой, удобрениями, семенами и сбытом нам помочь. Чтобы налогами не задавили и законы были понятные. Чтобы Россия сюда быстрее пришла.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр агропрома ДНР Артем КРАМАРЕНКО: Пашем между минами...

- Артем Александрович, насколько выросла площадь сельхозугодий ДНР в ходе освобождения?

- На «материнской» территории республики в обработке было 300 тысяч гектаров, прибавилось пока 125 тысяч, то есть, на 41%. А поголовье скота выросло в два раза, обеспеченность республики по молоку подскочила с 26 до 50 процентов.

- С какими трудностями столкнулись?

- Их много. У аграриев на освобожденных землях сломались все цепочки — поставка удобрений, запчастей, семян. При Украине все было по-другому. Была импортная селекция, а у нас - ставропольская и краснодарская. Огромная проблема — на Украине работали химией, на истощение земли, в погоне за деньгами. И активно практиковали ГМО, что тоже влияло на высокие урожаи. По нашим законам это запрещено. Придется перестраиваться.

С техникой возникнет проблема, почти вся она импортная. Где запчасти брать? Мы-то в республике уже перешли на российскую и белорусскую.

А главное - США и Европа вывозили с Украины зерно и давали за него по 300 долларов с тонны. А сейчас цена внутренняя, 15-17 тысяч рублей. Потому что у нас ориентир другой — не экспорт, а обеспечение республики хлебом. Когда станем частью большой страны, тогда правила поменяются.

Но при этом у нас топливо дешевле, удобрения дешевле. Никто не останется в убытке. Очень скоро тут появятся сельхозуправления, которые будут помогать. Помощь шла даже в разгар боев. С освобожденных районов звонили: фермы без кормов, без солярки. И аграрии с материнской части ДНР тут же откликнулись, просто бешеная взаимовыручка! Вы бы видели как под обстрелами вперемешку с танками туда шли молоковозы, грузовики с кормами.

Очень скоро тут появятся сельхозуправления, которые будут помогать. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А дотации для этих районов уже есть?

- В этом году будет сложно. Вся их электронная база данных в Киеве. Сейчас идет оформление по новым правилам, с января следующего года все будут включены в субсидирование.

Больше всего радуются животноводы — они на Украине никак не поддерживались, их фактически убивали: Евросоюз убирал конкурента. Украине говорили: вы давайте пшеницу и подсолнух, а мы вам - дешевое мясо из Польши. Закрывались даже свинофермы. И люди очень обрадовались, когда узнали, что мы животноводство поддерживаем.

- Появились уникальные хозяйства?

- Да. Например, конезавод, где разводят чистокровную английскую верховую. Десятки миллионов рублей каждая лошадь стоит. Круче них во всей России только два хозяйства — у Кадырова и у «Газпрома». Сейчас будут готовиться к скачкам в Краснодаре, поставили цель — выиграть приз Президента.

- Неразорвавшиеся боеприпасы в полях — большая проблема?

- Очень. Люди боятся выходить в поля. Хотя есть, конечно, отчаянные, которые пошли на сев, не дождавшись саперов. У нас после 2014-15 годов были случаи, когда трактористы и комбайнеры подрывались. Под Дебальцево в прошлом году разминировали поле, передали хозяйству, а трактор все равно налетел на мину. Либо старая поднялась, либо новую установили диверсанты. То, что раньше было «серой зоной», все заминировано.

ВОПРОС РЕБРОМ

А где херсонские арбузы и мелитопольская черешня?

Освобожденные земли южной Украины всегда славились урожаями. И в дальнейшем, как уверяют эксперты, они могли бы принести немалую пользу России. С полей Херсонской области, например, в прошлом году аграрии собрали 3 миллиона тонн зерновых, в Запорожской намолотили 3,2 миллиона. Этого около 3% всего мирового экспорта пшеницы.

Но Приазовье — это еще и огромные сады, и овощные, бахчевые плантации. Продукция отсюда в домайданные времена отправлялась и в Россию, наполняя рынки томатами, огурцами, редиской, кабачками, зеленью, знаменитыми херсонскими арбузами и мелитопольской черешней. После переворота на Украине, аграриям этих земель фактически запретили торговать с Россией, но с этого года все вернулось на свои места - овощи с фруктами уже хлынули на прилавки Крыма. Из-за этого там даже случилось чуть ли не двукратное снижение цен на клубнику и черешню!

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года (подробнее)

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