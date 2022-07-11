Карта боевых действий на Украине на 11 июля 2022: частичное уничтожение батальона «Айдар» и продвижение войск

Нивелирован склад ВСУ с 200 тоннами противотанковых ракетных комплексов и зарядов к ним от англосаксов Фото: REUTERS

Все идет по плану. Не верите — посмотрите космическую съемку. Ну или карты Пентагона. Давайте по пунктам:

Артемовск — нивелирован склад ВСУ с 200 тоннами противотанковых ракетных комплексов и зарядов к ним от англосаксов, а также упокоена часть нацбата «Айдар».

Северск — 25-я Воздушно-десантная бригада ВСУ уничтожена на две трети, то есть ее нет.

Харьков — в Основянском и Слободянском районах ушли в ноль 25 единиц бронетехники и более 250 боевиков и наемников, любителей сафари.

Дюжина снарядов РСЗО «Ураган» сбиты системами российских ПВО в районе харьковского Изюма, херсонской Новой Каховки и луганских Новодачное, Славяносербска и Юбилейного.

Богатырь — сбит один из предпоследних Су-25 аннигилированных ВВС Украины истребителем СУ-35С ВКС России

Карта боевых действий на Украине на 11 июля Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Богородичное — освобождено

Голубые озера — очищены от ВСУ

Северск — идет зачистка

Часов Яр — уничтожен ПВД 118-й бригады теробороны

Радушное — уничтожены склады боеприпасов РСЗО

Артемовск — уничтожен ПУ 58-й МПБ

Комсомольское - уничтожены склады боеприпасов

Партизанское - уничтожены склады боеприпасов

С начала проведения спецоперации уничтожено 243 самолета, 137 вертолетов и 1506 беспилотников. А также 354 ЗРК, 4020 танков и других бронемашин, 741 машина РСЗО, 3132 орудия артиллерии и миномета, более 4100 единиц специальной автотехники.