8 коллекций Московской недели моды для осени в большом городе

Тем, кто планирует провести осень в городе, понадобится что-то особенно практичное и удобное, чтобы при любых капризах погоды чувствовать себя комфортно.

На подиумах Московской недели моды в разгар лета было представлено немало коллекций, из которых можно составить идеальный гардероб на всю осень, от ее теплого начала до первых холодов.

Dear Passenger N. (Санкт-Петербург)

Новая коллекция бренда – своеобразное путешествие в эпоху ювелира Рене Лалика. Билетами в эту машину времени стали стилизованные изображения ювелирных произведений мастера, украшавшие спинки и рукава изделий из линейки. Основные материалы коллекции – итальянский вельвет и деликатно сияющая вискоза. На подиуме были представлены воздушные топы с драпировкой, блузы асимметричного кроя, вельветовые костюмы с необработанными краями, широкие струящиеся брюки и полуприлегающие юбки. Ключевым аксессуаром, завершающим большинство образов, стали прозрачные вуали.

Dear Passenger N

Arctic Explorer Russian North

В Ледяной пещере парка «Зарядье» прошла презентация Arctic Explorer Russian North, уникальной совокупности высокотехнологичных разработок в области практичной верхней одежды. Каждый новый сезон Arctic Explorer передает синергию опыта бренда в создании коллекций, основой которых являются первоклассное качество, тщательная проработка деталей, выбор фурнитуры премиум-сегмента, экологичность материалов и общая любовь команды создателей AERN к творческим экспериментам.

Arctic Explorer Russian North

STUDIO 29

Название коллекции «Вид сверху» московского бренда одежды STUDIO 29 навеяно пейзажами, которые видно из иллюминатора самолета. Дизайнер Таня Фомичева переосмыслила изображения мозаичных ландшафтов полей, верхушек деревьев, мощных форм гор и холмов, стройных рядов сел и городов, извилистых линий русел рек. Все это нашло отражение в новой коллекции: насыщенные цвета, фактура материалов, фурнитура, конструктивные линии и силуэты. Однотонные и клетчатые пальто отсылали к бескрайним природным ландшафтам. Брючные костюмы и лонгсливы с извилистыми, словно русла реки, линиями облегали тело моделей. Трикотаж в полоску вызывал ассоциации с линией горизонта. Дополняли эти образы тщательно подобранные аксессуары: шапки, шарфы, капоры. Впервые бренд выпустил сумку, выполненную из плащевой ткани в трех цветах сезона, которую также представил во время показа. Уже с 1 августа коллекция «Вид сверху», представленная на Московской неделе моды, будет доступна для покупателей.

STUDIO 29

White Crow

Закрывал четвертый день Московской недели моды на площадке парка «Зарядье» московский бренд White Crow, придерживающийся японской эстетики. Для этого бренда характерны минимализм, простые формы, линии, лаконичные цвета и текстуры тканей. Это соответствует девизу дизайнеров Наты и Антона: «Покоясь в моменте — находись здесь и сейчас». Комфорт первичен, одежда должна быть удобной. Коллекция для мужчин и женщин, в которой самобытность подчеркивалась благодаря полигональному дизайну принтов и тщательно подобранной фурнитуре. Плащи, тренчи, белые и черные футболки, укороченные брюки не выглядели скучно за счет игры с формой и пропорциями. Еще одной отличительной чертой бренда White Crow является бережное отношение к клиенту, вся одежда проходит тщательное тестирование, прежде чем поступить в продажу.

White Crow

LESEL

Бренд одежды LESEL позиционируется как prèt-à-porter de luxe марка для женщин старше 45 лет. В основе ДНК бренда — уважение к женщине и «интеллектуальный стиль». В изделиях нет лишних деталей, дизайнер Лариса Владимирова создает максимально комфортные модели, в которых проявляется личность владелицы. На подиуме были продемонстрированы образы с юбками миди, большая коллекция трикотажа, пальто, объемные стеганые куртки, плащи, платья plus size, удлиненные свитеры, кюлоты и брюки. Большое внимание было уделено текстурам: сочетание матовых и переливающихся материалов, ребристые поверхности, струящиеся ткани. Дизайнер отдала предпочтение абстрактным принтам и клетке, а в качестве основных цветов коллекции выбрала зеленый, фиолетовый, синий и черный.

LESEL

ZA_ZA (Санкт-Петербург)

В своих работах дизайнер бренда Александра Корякина-Николаева традиционно делает акцент на форму и цвет. В этот раз на Московской неделе моды коллекция тоже получилась яркой и авангардной. Ключевой формой, отражающей суть новой линейки, стал круг. Платья, юбки и топы украшали напоминающие круговорот элементы. Верхняя одежда выполнена из латекса и ПВХ в сочных оттенках синего и розового. Также в коллекцию вошли несколько оверсайз-свитеров с пестрыми графичными принтами.

ZA_ZA

KISSELENKO (Санкт-Петербург)

Одежда Лилии Киселенко из Петербурга очень узнаваема, новая коллекция, представленная на Московской неделе моды, не стала исключением. Крой вроде бы минималистичный, но в то же время невооруженным глазом можно увидеть отсылки к национальному костюму. Модели андрогинные, подходят мужчинам и женщинам: платья-туники, плащи, объемные комбинезоны. Цветовая палитра спокойная: дизайнер работала преимущественно с черным цветом, белый и хаки встречались редко. Прямые линии чередовались с акцентами: утрированными объемными плечами, поясами – так создавалась игра с пропорциями.

KISSELENKO

1377 (Волгоград)

Вдохновением для коллекции «13 регистров» послужил принцип работы мехов баяна, аккордеона и гармони. Идея обрела свое воплощение в визуальном объеме изделий из новой линейки, а также интегрировалась в детали некоторых вещей. На подиуме были представлены мужской и женский костюмы с цветочными мотивами, рубашки с накладными карманами, сетчатая футболка, платья из легких тканей, мужские жилетки и комбинезоны. Дополняли образы веточки полевых растений и обувь, напоминающая лапти.