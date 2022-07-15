Что нужно выпускникам детских домов?

Поддержите акцию «Нужный подарок выпускнику» фонда «Дети наши»

Благотворительный фонд «Дети наши» запускает ежегодную акцию «Нужный подарок выпускнику», чтобы собрать для ребят, выходящих из детских домов в самостоятельную жизнь, предметы первой необходимости. О том, что такая помощь действительно нужна, рассказали сами выпускники, подопечные фонда.

Валера выпустился из детского дома в шестнадцать лет, поступил в колледж и учится на преподавателя физкультуры. Парень любит футбол, но, как большинство его сверстников, не любит учиться. Поэтому задолженностей по учебе у него много, только и успевает пересдавать.

Вспоминая первое время после выпуска из детского дома, Валера в первую очередь рассказывает о финансовых сложностях:

«Когда оказываешься за стенами детского дома, столько всего нужно, а еще столько всего просто хочется! А денег почти нет. Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники детских домов, особенно те, кто выходит до совершеннолетия, как я, – распределение финансов. Приходит стипендия – ты каким-то случайным образом ее потратил, а до следующей еще жить и жить!..»

Однажды парень купил новые кроссовки для игры в футбол, забыв про продукты и прочие необходимые вещи.

Коля выпучился из детского дома в прошлом году, сразу после окончания 9-ого класса он поступил в колледж. Очень многие воспитанники детских домов выходят во взрослую самостоятельную жизнь, не достигнув и 18-ти, потому что, хоть и не представляют, что ждет их за стенами учреждения, но уж очень сильно хотят «вырваться».

Коле повезло, в общежитие колледжа он заселился вместе с двумя друзьями. Втроем - не так страшно.

Но взрослая жизнь оказалась совсем непростой.

«Общежитие нас ужаснуло! - рассказывает сам Коля, - Без ремонта, зато с тараканами, с которыми мы постоянно боремся. А когда мы только приехали, оказалось, что там нет… ничего, в буквальном смысле. Даже подушки с одеялами нам вроде как не полагались. Пришлось настаивать, это было непросто. Но ближе к ночи комендант все-таки нашел нам по подушке и одеялу. Хорошо, что в нужном подарке от фонда было постельное белье и полотенце! Как-то переночевали… А на утро кипятили воду в кастрюле из того же набора, который нам собрал фонд. Сковородка пригодилась уже вечером. Я тогда в первые в жизни пожарил картошку».

Сейчас Лизе 19 лет, она тоже начала самостоятельную жизнь вне стен учреждения в прошлом году. В отличие от большинства воспитанников детских домов, Лиза решила доучиться до 11 класса, потому что мечтала поступить в институт, а не в колледж. Но баллов не хватило.

Сейчас Лиза учится в колледже и надеется в следующем году все же осуществить свою мечту.

«Хуже всего в общежитии, - рассказывает Лиза, - тараканы! К ним невозможно привыкнуть. Ко всему остальному – возможно: и новые помещения, самостоятельная готовка на кухне, и очереди на этой самой кухне… Нужный подарок от фонда - очень помог. В первое время не знаю, как без него обошлась бы. Лишней посуды на кухне в общежитии нет, у всех все свое. Но когда ты только выходишь, откуда у тебя что-то свое?»

Выпускники детских домов, ребята 16-18 лет, выходят в большой мир, настроенный совершенно не приветливо. Им тяжелее, чем домашним, семейным детям, потому что у них нет многих навыков, умений, знаний, которые кажутся очевидными и естественными тем, кто не жил в закрытом мире учреждения. И, что самое страшное, им не к кому обратиться за поддержкой, советом или помощью.

Они оказываются один на один с миром, напуганные и беспомощные.

А им всем так хочется стать успешными, самостоятельными взрослыми!

В этом году 65 выпускников подшефных фонду «Дети наши» детских домов покинут привычные стены учреждения и отправятся в большой мир.

Поддержите акцию «Нужный подарок выпускнику» фонда «Дети наши»! Давайте вместе поможем выпускникам детских домов начать взрослую жизнь!