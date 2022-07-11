Герои спецоперации «Z»: майор Гаязетдинов уничтожил 14 батарей ВСУ, что обстреливали города Донбасса

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Алмаз Гаязетдинов умело руководит вверенным ему реактивным артиллерийским дивизионом.

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец повторял: «Мы русские и поэтому мы победим!».

ПРИКРЫЛ СВОИМ ТОЧНЫМ ОГНЕМ ПРОХОД КОЛОННЫ

Старший сержант Евгений РЫБНИКОВ

«Отделению под командованием старшего сержанта Евгения Рыбникова была поставлена задача по обеспечению безопасности перемещения колонны материальных средств и боеприпасов российских Вооруженных Сил в заданный район.

Противник, стремясь лишить находящиеся на передовой российские подразделения возможности пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, атаковал колонну, открыв по ней пулеметный и минометный огонь из прилегающей к дороге лесополосы. Евгений, выявив огневые точки противника, выдал целеуказания подчиненным, после чего переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая машинам снабжения возможность набрать ход и выбраться из-под обстрела.

Уничтожив огневые точки боевиков, Евгений обнаружил 3 одиночных стрелков врага. В ходе боя, стрелки, отказавшиеся сложить оружие, были уничтожены. Смелые и решительные действия старшего сержанта Евгения Рыбникова позволили колонне прибыть в заданный район без потерь».

Командир отделения, старший сержант Григорий Арляпов выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны российских Вооруженных Сил.

МЕТКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ СОРВАЛ ВРАГУ АТАКУ

Старший сержант Григорий АРЛЯПОВ

«Командир отделения, старший сержант Григорий Арляпов выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны российских Вооруженных Сил. Двигаясь в головном дозоре, Григорий обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших нападение на российскую колонну вблизи одного из населенных пунктов. Умело руководя действиями подчиненных, Григорий вступил в неравный бой с превосходящими силами врага. Находясь под плотным огнем противника, Григорий Шаповалов лично уничтожил 3 стрелков и гранатометчика. Личным составом дозорной группы, возглавляемой старшим сержантом Арляповым, был нанесён значительный ущерб живой силе противника, в результате чего готовящаяся националистами атака на колонну была сорвана. Самоотверженные действия старшего сержанта Арляпова позволили продолжить продвижение российских войск и выйти в назначенный район в установленное время без потерь».

УНИЧТОЖИЛ 14 БАТАРЕЙ, ЧТО ОБСТРЕЛИВАЛИ ГОРОДА

Майор Алмаз ГАЯЗЕТДИНОВ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Алмаз Гаязетдинов умело руководит вверенным ему реактивным артиллерийским дивизионом.

В ходе выполнения поставленных перед дивизионом задач Алмаз непосредственно находился на передовых позициях, управлял, оказывал помощь и передавал практические навыки подчиненным подразделениям, контролировал точность и своевременность нанесения огневого поражения противнику. В ходе наступления российских войск на территории, подконтрольные украинским боевикам, дивизион майора Гаязетдинова осуществлял артиллерийскую поддержку.

На основании полученных данных силами дивизиона было своевременно нанесено огневое поражение по объектам и живой силе противника. Националисты, лишенные возможности вести ответный артиллерийский огонь, а также потерявшие большое количество личного состава, были вынуждены отступить. Своевременные и точные артиллерийские удары дивизиона майора Гаязетдинова способствовали активному продвижению российских подразделений вглубь обороны националистов.

Всего реактивным артиллерийским дивизионом под руководством майора Алмаза Гаязетдинова с начала специальной военной операции уничтожено до 10 артиллерийских батарей, до 4 батарей реактивных систем залпового огня, а также до 20 районов сосредоточения живой силы противника».