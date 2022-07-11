В России создадут федеральный реестр долгостроев

Как отметил премьер, долгострои находятся в разном состоянии готовности. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России тысячи долгостроев, на которые выделялись бюджетные деньги, и эти стройки нужно завершать. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. По словам премьера, среди этих долгостроев много больниц, поликлиник, детских садов и других социальных объектов.

Чтобы упорядочить сведения о долгостроях, в России создадут специальный реестр.

- Это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, долгострои находятся в разном состоянии готовности. Есть среди них и такие, что уже возведены и даже оснащены инфраструктурой, но почему-то не переведены в число готовых.

- Благодаря такому реестру появится возможность оперативнее решать все формальности, - пояснил Мишустин.

Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, Минстрой уже подготовил перечень долгостроев с высокой степенью готовности. Всего их около 2,5 тысяч. Они должны быть достроены в первую очередь.

На совещании также обсуждали федеральный экологический проект «Генеральная уборка». Проект был запущен в прошлом году и рассчитан на 10 лет. Он направлен на ликвидацию объектов загрязнений окружающей среды на суше и на море, в том числе затонувших кораблей. Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, в проекте участвуют 82 из 85 регионов. Должно быть ликвидировано более 3 тысяч вредных для экологии объектов. Так, к концу этого года со дна акватории Дальнего Востока будет убрано 62 корабля, из них 21 судно уже поднято и утилизировано. В Краснодарском крае предстоит ликвидировать 60 геологических скважин, не пригодившихся для добычи полезных ископаемых. На эти цели правительство выделит в этом году 1,5 млрд.руб. Кроме того, в ближайшее время также начнут ликвидировать свалки, нефтешламовые амбары и резервуары для хранения химикатов в Астраханской области, Чечне, Калмыкии и Карачаево-Черкесии.

- Очень важно привлекать и к софинансированию, и к конкретным планам по генеральной уборке как губернаторский корпус, так и бизнес. Для людей, которые живут в красивых и живописных уголках нашей необъятной родины, генеральная уборка крайне важна, просто необходима, - заявил Михаил Мишустин.