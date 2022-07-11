Любовь неправильно нагрянет: в России хотят полностью запретить гей-пропаганду

Глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что запрет на подобную пропаганду следует распространить на СМИ, интернет, соцсети, онлайн-кинотеатры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В комитете Госдумы по информполитике поддержали позицию спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что необходимо ужесточить борьбу с пропагандой нетрадиционных ценностей.

Глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что запрет на подобную пропаганду следует распространить на СМИ, интернет, соцсети, онлайн-кинотеатры — причем (и это главное) безотносительно к возрасту аудитории. До сих пор табу на гей-пропаганду распространялось лишь в отношении несовершеннолетних сограждан.

Депутаты предлагают установить административную (не уголовную) ответственность за такую пропаганду — а для этого расширить статью 6.21 КоАП. Она в настоящее время предусматривает наказание за пропаганду нетрадиционной любви в виде штрафа от 4-5 тысяч рублей для физических лиц до 1 миллиона рублей для юридических и приостановление деятельности на срок до 90 суток.