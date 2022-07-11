Что случилось с Николаем Дроздовым: официальный комментарий на фоне слухов об обмороке

Николая Николаевича теряются то ли госпитализировали, то ли подлечили и отправили домой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что Николай Дроздов потерял сознание на съемках, напугала его поклонников. Якобы 85-летнему телеведущему стало плохо из-за жары, пришлось вызывать "скорую". А вот дальше следы Николая Николаевича теряются: знаменитого пациента то ли госпитализировали, то ли подлечили и отправили домой.

Дозвониться самому Дроздову и его супруге Татьяне Петровне невозможно: либо "занято", либо длинные гудки. Да и помощники ведущего "В мире животных" в суматохе не отвечают - пообщаться удалось далеко не сразу.

- Давайте так: Николай Николаевич в обморок не падал, - рассказал kp.ru представитель Дроздова, представившийся Вячеславом. - Если вы в Москве, вы знаете, какая сейчас духота. Ему стало чуть хуже на съемках: из-за жары упало давление. Поставили капельницу, все в порядке - Николай Николаевич едет домой. Только что я созванивался с Татьяной Петровной - она прямо сейчас его встречает, так что не стоит беспокоиться.

Между тем, друзья телеведущего уверены: он и молодым еще может дать фору.

- Мы буквально вчера созванивались: Николай Николаевич был на даче с семьей и чувствовал себя замечательно, как всегда, много шутил, передавал привет моей супруге, - поделился с kp.ru певец и композитор Дмитрий Дунаев. - На самочувствие не жаловался, это вообще не в его стиле: услышать от Николая Николаевича про больные суставы или скачки давления просто невозможно. Наоборот, он занимается программой активного долголетия, мы даже вместе посещали клуб здоровья. А 25 июня мы в Рязани отмечали его 85-летие большим концертом, и знаете, что меня поразило? Человек три часа выступал перед залом стоя, категорически отказываясь присесть. После еще уделил внимание всем зрителям - каждому подарил свою книгу, лично ее подписал. А потом еще веселился с гостями на фуршете - смеялся, рассказывал байки. Я просто снимаю шляпу!