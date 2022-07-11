В Минобороны России объяснили, зачем украинские националисты заминировали в Славянке аграрный лицей

Действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

«Достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов», - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник пояснил, что боевики планируют его взорвать «с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе».

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию о «бесчинствах русских» киевский режим планирует широко распространить в украинских и западных СМИ», - предупредил Мизинцев.

Он также продолжил список образовательных учреждений и социальных объектов, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать в военных целях:

-«В Харькове в помещениях национального технического университета (ул. Полтавский шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

- «В Николаеве в детском саду № 126 (просп. Мира) и школе № 11 (ул. Китобоев) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны».

- «В населенном пункте Пивничное Донецкой Народной Республики в детском саду № 10 (ул. Новая) оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища (ул. Центральная) националисты разместили тяжелое вооружение и бронетехнику, на крышах – позиции снайперов и расчеты ПЗРК.»

Представитель Минобороны России отметил, что указанные действия киевских властей в очередной раз «демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права».

Мизинцев акцентировал внимание общественности на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям «всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 017 человек, в том числе 3 479 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 481 664 человека, из которых 390 578 детей».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 45 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 42 450,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 292 акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 215,2 тонны гуманитарной помощи».