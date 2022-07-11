Канадский премьер дал добро "абортному туризму" из США

Канадского лидера спросили по поводу возможного американского "абортного туризма" Фото: REUTERS

Глава правительства Канады Джастин Трюдо, который называет себя феминистом, так как в годы учебы в университете входил в женский кружок, назвал решение Верховного суда США, дающее штатам право запрещать аборты, “кошмарным”. Премьер-феминист считает, что так недалеко и до отмены прав гомосексуалистов на брак. Вот уж действительно, прости господи...

- Это напоминание нам, что мы должны продолжать выступать в защиту прав человека, быть бдительными, и всегда отстаивать права женщин, права ЛГБТ, - пафосно заявил Трюдо, пообещав защищать эти права в США и по всему миру.

Канадского лидера спросили по поводу возможного американского "абортного туризма" в Канаду, на что он ответил, что в его стране жительницам США никто препятствовать не будет.

Похоже, они там все с ума сошли, вы не находите?