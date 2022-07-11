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В мире11 июля 2022 16:30

Канадский премьер дал добро "абортному туризму" из США

Джастин Трюдо ждет американок, которым дома запрещают делать операцию
Эвелина АЗАЕВА
Эвелина АЗАЕВА
Канадского лидера спросили по поводу возможного американского "абортного туризма"

Канадского лидера спросили по поводу возможного американского "абортного туризма"

Фото: REUTERS

Глава правительства Канады Джастин Трюдо, который называет себя феминистом, так как в годы учебы в университете входил в женский кружок, назвал решение Верховного суда США, дающее штатам право запрещать аборты, “кошмарным”. Премьер-феминист считает, что так недалеко и до отмены прав гомосексуалистов на брак. Вот уж действительно, прости господи...

- Это напоминание нам, что мы должны продолжать выступать в защиту прав человека, быть бдительными, и всегда отстаивать права женщин, права ЛГБТ, - пафосно заявил Трюдо, пообещав защищать эти права в США и по всему миру.

Канадского лидера спросили по поводу возможного американского "абортного туризма" в Канаду, на что он ответил, что в его стране жительницам США никто препятствовать не будет.

Похоже, они там все с ума сошли, вы не находите?

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