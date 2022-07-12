Анекдоты: Про борщ решили, теперь главный вопрос в ООН: «Чья ливерная колбаса?»

- Дурак ты, и шутки у тебя тупые!
- Выходи за меня замуж…
- Ой, прости меня, пожалуйста! Ты серьезно?
- Шучу, шучу!..
* * *
Врачи в телике просвещают.
Воду из крана пить нельзя - грязная.
Фрукты надо мыть водой из крана - будут чистые.
Где, блин, логика?
* * *
Если она вам пишет: «Я хочу с тобой поговорить», отвечайте: «Да. И я тоже».
Нервничать должны оба.
* * *
- Здравствуйте, я дедушка Ленин.
- Мужчина, вы с приветом?
- Сама вы, женщина, с приветом. За внучкой я пришел, за Леночкой из младшей группы.
* * *
Новости.
В России вместо McDonald's открылись первые рестораны «Вкусно - и точка».
Также сообщается, что на местах закрывшихся салонов Audi, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и Bentley планируется открыть салоны «Едет - и ладно».
* * *
- Милый, а ты чего это у окна так стоишь?
- Да вот думаю - прыгнуть или закрыть.
- Прыгай, я сама закрою.
* * *
- Петя, а чего это соседские куры вдруг перестали ходить к нам в огород?
- Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседа собрал их.
* * *
Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. Придется идти и работать.
* * *
Всегда мучил вопрос. Что жрала вся эта комариная орда до того момента, когда я присел в эти долбаные кусты?!
* * *
Я три раза был женат. Чувствую себя, как будто окончил философский факультет в трех разных вузах.
* * *
Холмс и миссис Хадсон:
- Скажите, миссис Хадсон, мои упражнения на скрипке вас не очень беспокоят?
- Когда мы обсуждали ваше музицирование с соседями в первый раз, я действительно беспокоилась, но теперь мне уже все равно, что они с вами сделают.
* * *
Кавалерам на заметку.
Дамы должны приходить на свидание уже сытые и пьяные согласно постановлению об опережающем развитии.
* * *
- Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту имени Ломоносова. По выходе из самолета вы с ближайшим рыбным обозом пешком отправитесь в Москву.
* * *
- А ты правда учитель?
- Да.
- А скажи что-нибудь по-учительски!
- Давай ты встанешь на мое место и сам скажешь! А мы тебя все послушаем.
* * *
- Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я алкоголик. Я ненавижу свою работу и хожу на нее только для того, чтобы были деньги на бухло.
- Вадим Олегович, вы уверены, что директор должен именно так знакомить первоклашек со школой?