Анекдоты: Про борщ решили, теперь главный вопрос в ООН: «Чья ливерная колбаса?»

- Дурак ты, и шутки у тебя тупые!

- Выходи за меня замуж…

- Ой, прости меня, пожалуйста! Ты серьезно?

- Шучу, шучу!..

* * *

Врачи в телике просвещают.

Воду из крана пить нельзя - грязная.

Фрукты надо мыть водой из крана - будут чистые.

Где, блин, логика?

* * *

Если она вам пишет: «Я хочу с тобой поговорить», отвечайте: «Да. И я тоже».

Нервничать должны оба.

* * *

- Здравствуйте, я дедушка Ленин.

- Мужчина, вы с приветом?

- Сама вы, женщина, с приветом. За внучкой я пришел, за Леночкой из младшей группы.

* * *

Новости.

В России вместо McDonald's открылись первые рестораны «Вкусно - и точка».

Также сообщается, что на местах закрывшихся салонов Audi, BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и Bentley планируется открыть салоны «Едет - и ладно».

* * *

- Милый, а ты чего это у окна так стоишь?

- Да вот думаю - прыгнуть или закрыть.

- Прыгай, я сама закрою.

* * *

- Петя, а чего это соседские куры вдруг перестали ходить к нам в огород?

- Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседа собрал их.

* * *

Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. Придется идти и работать.

* * *

Всегда мучил вопрос. Что жрала вся эта комариная орда до того момента, когда я присел в эти долбаные кусты?!

* * *

Я три раза был женат. Чувствую себя, как будто окончил философский факультет в трех разных вузах.

* * *

Холмс и миссис Хадсон:

- Скажите, миссис Хадсон, мои упражнения на скрипке вас не очень беспокоят?

- Когда мы обсуждали ваше музицирование с соседями в первый раз, я действительно беспокоилась, но теперь мне уже все равно, что они с вами сделают.

* * *

Кавалерам на заметку.

Дамы должны приходить на свидание уже сытые и пьяные согласно постановлению об опережающем развитии.

* * *

- Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту имени Ломоносова. По выходе из самолета вы с ближайшим рыбным обозом пешком отправитесь в Москву.

* * *

- А ты правда учитель?

- Да.

- А скажи что-нибудь по-учительски!

- Давай ты встанешь на мое место и сам скажешь! А мы тебя все послушаем.

* * *

- Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я алкоголик. Я ненавижу свою работу и хожу на нее только для того, чтобы были деньги на бухло.

- Вадим Олегович, вы уверены, что директор должен именно так знакомить первоклашек со школой?