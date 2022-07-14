Новинки телесезона-2022. Какие премьеры Пятый покажет летом и осенью?

«БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» - Новый иронический детектив с Михаилом Тарабукиным в главной роли

Телезрителей Пятого канала этим летом и осенью ждёт сразу несколько кинопремьер. По заказу Пятого снимаются новые эпизоды полюбившихся многим сериалов. И поклонники это ценят, голосуют за любимых героев пультом. Пятый является лидером по среднесуточному времени просмотра. Еще бы, от голубых экранов сложно оторваться, когда крутят такое кино. В среднем за просмотром различного контента, который выпускает телеканал, зрители проводят 101 минуту в день. Это данные за последние десять месяцев.

ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ СКОРО УВИДИМ

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА», 5 СЕЗОН

В разгаре съемки очередного сезона о работе отдела полиции. Новые эпизоды и то, как изменится жизнь и характер главных героев, впечатлит многих. Например, дочь подполковника Голованова приведет в дом своего жениха, чем доставит отцу хлопот. Осознать, что его маленькая девочка так быстро выросла и стала невестой, будет непросто. Привлекательный холостяк Дмитрий Красавченко теперь будет жить самостоятельно. Наконец-то обзаведется своей жилплощадью и съедет от родителей. Тимур Бубнов увлечется кулинарией, а лейтенант Кузьмин займется верховой ездой. В жизни майора Шапошникова не все так гладко – жена поймает его с поличным и выгонит из дома, а майор будет добиваться ее прощения. Кстати, его любовница Алина, с которой он длительное время изменял жене, станет «бывшей» и начнет строить романтические отношения, но уже не с Шапошниковым.

- В судьбе моего персонажа тоже много перемен. Например, у нас появится сын. Но не родной. Мы с женой усыновим ребенка наших погибших друзей. Сможем ли мы стать для него семьей? В этом заключается довольно тонкий и интересный психологический момент, - приоткрывает завесу новых серий актер Константин Гришанов.

Напомним, первые серии вышли в 2019 году. С тех пор фильм занимает первое место в аудитории «Женщины 25-54» в своем тайм-слоте.

«БЕЗ ПРИКРЫТИЯ»

Новый иронический детектив с Михаилом Тарабукиным в главной роли. История разворачивается вокруг двух братьев-близнецов, которые полные противоположности друг другу. Один – первоклассный вор, живущий по понятиям. Второй – посредственный полицейский, карьера которого не ладится. Да что там работа, по всем остальным позициям тоже провал.

- В этом фильме я играю сразу двух персонажей. Это одновременно и очень почетно, и довольно непросто. Были некоторые сложности при съемках сцен, где братья ведут диалог друг с другом. Приходилось постоянно переодеваться, менять грим и даже голос. Но мы со всем справились. У меня получилось сделать обоих героев максимально разными, - рассказывает главный актер.

Изюминкой сериала является то, что в фильме прослеживаются нотки искрометных комедий Гайдая, а также есть отсыл к киношедеврам Гая Ричи, но с русским колоритом. Премьера состоится в этом году.

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ», 2 СЕЗОН

Во второй сезон вошло 32 серии. Зрители увидят новые повороты, которые произойдут в жизни главных героев – оперативника Романова и Лаврова. Артисты говорят, что второй сезон получился даже интереснее первого. Кстати, во всех сериях полно шуток, мистики и хоррора – еще тот коктейль получился! А финал и вовсе пощекочет нервы.

- В новых сериях на первый план выходят отношения, любовь, дружба, и уже на их фоне – работа и будни оперативников. Особенно впечатлен одной сценой, где буквально за десять секунд раскрываются вся человечность и сущность персонажей, их стержень, - отмечает исполнитель одной из главных ролей Борис Бедросов.

Оперативников ждут и сложные моменты в работе. Например, в одном из эпизодов начальника Малькова захватят в заложники. В другом – черные копатели откроют по напарникам стрельбу, в третьем – зрители станут свидетелями драки между напарниками, и все это произойдет из-за одного родственника, о котором сейчас не расскажем, чтобы смотреть было интереснее.

Готовятся к запуску съемки третьего сезона.

«ФИЛИН», 2 СЕЗОН

В следующем сезоне 24 серии, в которых зрители узнают, почему главврач Шипилов не любит метро, даст ли медсестра Захарова бывшему мужу второй шанс и что это за девушка, с которой будет целоваться доктор Филиппов.

В сериале по-прежнему полно иронии и юмора. Главврач и врач-травматолог Филин продолжат подкалывать друг друга. При этом оба рады, что работают вместе.

- Наш детектив довольно нестандартный. Преступников в нем ищут не только люди в погонах, но и в белых халатах, - говорит актер Михаил Новиков.

Кстати, между съемками сцен актер Данила Якушев писал картины. Их покажут в новых эпизодах.

Новые серии увидим уже в августе.

«АЛИБИ ФЕНИКСА»

Новый четырехсерийный детектив, оторваться от просмотра которого будет сложно. Главный герой – бывший майор полиции, который живет отшельником в вагончике на берегу Финского залива. Пять лет назад без вести пропал его отец, которого прокурор очень быстро объявил погибшим. В это же время любимая девушка, ничего не объяснив, рассталась с ним и уехала в Москву. Герой погрузился в уныние и доверял только своему верному псу. И вдруг неожиданно через столько лет в город возвращается его бывшая возлюбленная. А еще приезжает новый прокурор, который оказывается мужем сестры. Героям сериала предстоит сделать непростой выбор между предательством, местью, любовью, спасением друзей и близких. При этом жизнь каждого в опасности. В фильме много перестрелок, погонь и различных трюков.

- Это не просто детектив, а настоящая шекспировская драма о возмездии, - подчеркивает режиссер Дмитрий Аверин. - Несмотря на остросюжетность, эпизоды вышли отчасти домашними. А как иначе, ведь у нас в центре внимания две семьи, их взаимоотношения.

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ», 4 СЕЗОН

В новом сезоне 50 серий. В каждой из них герои занимаются не только расследованиями, их ждут авантюры, передряги, разборки, ссоры и романы. Зрители увидят массу захватывающих житейских историй о людях разных профессий. Здесь и бандиты, и политики, и самые обычные продавцы, и дворники. Но везде обязательно счастливый финал.

- Приоткрою немного завесу тайны. В новом сезоне появятся интересные персонажи. Рыжов познакомится с привлекательной соседкой, которая поселится в том же подъезде, где и он живет. Еще у Дмитрия появится дочь, уже совсем взрослая, с которой придется налаживать отношения, - говорит сценарист сериала Игорь Белых.

ЧТО ЕЩЕ ПОКАЖУТ

Закончились съемки нового 32-серийного остросюжетного фильма «Наш спецназ», где главную роль исполнил Алексей Кравченко. Готовится к показу сериал с необычными героями - «Лицемеры». Каждый из трех главных персонажей с авантюрным бэкграундом с невероятной легкостью перевоплощается в кого угодно: дворника, повара, учителя и даже убийцу-маньяка. С ними телезрители познакомятся этой осенью. Также в новом телесезоне с понедельника по четверг будут выходить легендарный «След» и новые эпизоды сериала «Свои».

Кроме того, снято несколько проектов непривычного для Пятого канала формата. Речь идет о четырехсерийных лентах выходного дня – «Кукольник» с Ольгой Филипповой и Владимиром Петровым, «Должник» с Сергеем Горобченко.

Телезрителям, наверняка, придется по душе летнее эфирное предложение, в которое войдут лучшие фильмы из золотого фонда «Лентелефильма» и «Мосфильма» – «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к минотавру», «Щит и меч», «Возвращение резидента» и другие шедевры советского кинематографа.