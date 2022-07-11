10 июля в России отметили День рыбака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 июля в России отметили День рыбака. Напомним, праздник проходит во второе воскресенье июля, он символизирует одну из ключевых отраслей экономики — рыбную промышленность.

Благодаря внедрению системы инвестиционных квот для рыболовецких компаний в России идет обновление рыбопромыслового флота. На 20 верфях в различных регионах России ведется строительство рыбопромысловых судов по самым современным в мире проектам, и они уже получают международные премии за качество. Строятся и абсолютно новые для России суда – краболовы. На трех рыбопромысловых судах, построенных на Северной и Адмиралтейских верфях 8 июля поднят флаг Российской Федерации. В Нижнем Новгороде, на заводе «Красное Сормово», строится серия краболовов-процессоров - до сих пор такие суда в нашей стране не строились.

В 2021 году было сдано: 52 судна, среди них: морские транспортные суда – 2, промысловые – 4, служебные и вспомогательные суда и катера – 6, суда технического флота – 17, транспортные суда смешанного и внутреннего плавания – 23.

Так, «Адмиралтейские верфи» строят большой морозильный рыболовный траулер, предназначенный для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой вылова на борту. «Северная верфь» тоже строит большой морозильный траулер. Судно предназначено для вылова трески и пикши и оборудовано рыбообрабатывающей фабрикой, позволяющей производить рыбное филе. Предусмотрен выпуск продукции из других промысловых видов рыбы - палтуса и морского окуня.

Та же «Северная верфь» строит серию из четырех рыбопромысловых судов ярусного лова. По проекту предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне.