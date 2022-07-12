Вопрос дня: Какие герои требуются нашему кино? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Мне нравится этот ряд - воин, рабочий, медик. Если наши люди хотят их видеть героями, это признак оздоровления общества. При всем уважении к людям творческих профессий нашей стране не хватает людей, которые делают простые, понятные дела. Результат которых можем увидеть уже сегодня. Людям нужны герои реальных дел - негромкие, но важные.

Николай СВАНИДЗЕ, ведущий, историк:

- Наш кинематограф прошел разные стадии в формировании героев. Сейчас доминируют силовики. Времена героев Рязанова и Данелии прошли. Нет героев интеллигентных. Не хватает героев спокойной жизни. Ну совсем нет тех, кто просто думает, рефлексирует и в итоге все равно поступает по совести. Сегодняшний герой иногда, увы, карикатурен в своей подчеркнутой брутальности и в этом не очень убедителен.

Виталий ДЕМИДКИН, полковник спецподразделения «Альфа»:

- Страна хочет в качестве героя бойца, врача и рабочего - отлично! С такими людьми я соприкасался в жизни. Окончив Люберецкое медучилище, отработал фельдшером до армии, а потом в спецподразделениях госбезопасности. При задержании шпионов, освобождении самолетов я всегда знал, что есть те, кто кует наш тыл. Они не меньшие герои, чем спецназ.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор Свердловской области:

- Я, как беспризорник, поднимался по всем ступенькам, которые были в СССР. Мыл посуду, рубил дрова... Я был бригадиром арматурной бригады, сумел поднять производительность труда за сезон в три раза. Россия ищет таких героев, а они в ней есть, сверху донизу!

Елена СЕРОВА, летчик-космонавт, Герой России:

- Нужны герои в любом направлении. Основное качество - патриотизм, уважение людей к стране, ради которой готов пожертвовать многим. В том числе и жизнью. Я лично знаю таких. Я вижу и среди молодежи таких ребят. Они уже сейчас вытаскивают людей из огня и спасают тонущих.

Роман ЛУНКИН, глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН:

- Главные герои - те, кто защищает страну. Те, кто работает на благо Отечества, ученые, журналисты, военные и гражданские, которые едут в зону спецоперации, чтобы помочь восстановить там дома и дороги. Труженик - тот, кто воплотил свой талант. И помог раскрыть талант другим.

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