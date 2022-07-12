Военная спецоперация на Украине 12 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года.

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 11 июля, заявили, что действующая в районе Северска 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины несет значительные потери, лишившись более 70% личного состава.

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен диверсионно-разведывательную группу националистов из белорусского отряда "Волат". Боевики "Волата" прибыли на Украину еще в 2014 году для участия в боевых действиях в Донбассе. Также они причастны к попытке государственного переворота в Белоруссии.

В Херсоне предотвратили сообщение о покушении на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Злоумышленники заложили бомбу на пути следования машины главы региона. Уточняется, что Сальдо не пострадал, поскольку заложенную бомбу удалось вовремя обнаружить.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает всем украинским гражданам обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Ранее такое право давалось только украинским гражданам, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01:40 В результате обстрела ВСУ Новой Каховки уничтожены сотни квартир. Точно число пострадавших не установлено, раненые продолжают поступать. Одной из дертв удара стал подросток-инвалид, дежуривший у склада с гуманитарной помощью.

00:32 ВГА сообщает о нескольких погибших и десятках пострадавших в результате удара по Новой Каховке. Отмечается, что ВСУ нанесли удар американскими РСЗО HIMARS.

00:02 ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. По данным военно-гражданской администрации региона, повреждены жилые дома, склады с гуманитарной помощью и минеральными удобрениями, удар привел к взрыву селитры.