Американский «летающий помидор» стал музыкантом

Шон Уайт после своей пятой по счету Олимпиады завершил спортивную карьеру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировая легенда сноуборда, американец Шон Уайт после своей пятой по счету Олимпиады завершил спортивную карьеру. Многократный чемпион остался в Пекине без медали.

Шону Уайту 35 лет. Впервые на сноуборд он встал в возрасте 6-и лет. Родители не строили грандиозных планов относительно спортивного будущего сына, потому что с рождения у Шона было опасное заболевание – порок сердца. В детстве он перенес две сложные операции, которые помогли побороть недуг. Когда врачи дали добро на тренировки, мать с отцом научили сына кататься на горных лыжах, но мальчик предпочитал им сноуборд.

«Родители сделали меня тем, кто я есть, - говорит Шон. - Они дали мне много свободы, не следили за каждым моим шагом, приучали к ответственности. В итоге я выработал собственные ограничения. И добился успехов в спорте потому, что всегда делал то, что хотел».

Вместе с братом Шон стал заниматься сноубордингом и скейтбордингом. В 9 лет, катаясь в одном из калифорнийских парков, Шон познакомился с легендарным скейтбордистом Тони Хоуком. И несмотря на то, что к тому времени Уайт больше наград получил в соревнованиях по сноуборду, он затем хорошо зарекомендовал себя и в профессиональном скейтборде, завоевав две золотых медали на летних Всемирных экстремальных играх.

Фанаты Шона Уайта называют его «летающим помидором». Это прозвище спортсмен получил за бесстрашные прыжки и копну рыжих вьющихся волос.

Фанаты Шона Уайта называют его «летающим помидором». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас трехкратный олимпийский чемпион живет другой жизнью: он занимается музыкой, снимается в кино. У бывшего спортсмена есть рекламные контакты с ведущими мировыми производителями спортивной экипировки, энергетических напитков и компьютерных игр. Его ежегодный доход составляет около $10 миллионов. Кстати, первый солидный гонорар Шон потратил на домик у моря, который купил своим родителям.

У него есть теперь и собственный бизнес - Уайт организует спортивный фестиваль, на котором проходят еще и выступления музыкантов, Шон и сам нередко выходит на сцену.

В личной жизни у него тоже все хорошо: уже несколько лет «летающий помидор» встречается с актрисой Ниной Добрев.

«Здорово быть довольным своей жизнью, бизнесом, друзьями, семьей» - признается Шон, заверяя, что на сноуборде теперь катается только для удовольствия.