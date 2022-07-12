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В мире12 июля 2022 5:16

Американский «летающий помидор» стал музыкантом

Теперь Шон Уайт катается на сноуборде только для удовольствия
Алена ГРИЦЕНКО
Шон Уайт после своей пятой по счету Олимпиады завершил спортивную карьеру.

Шон Уайт после своей пятой по счету Олимпиады завершил спортивную карьеру.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировая легенда сноуборда, американец Шон Уайт после своей пятой по счету Олимпиады завершил спортивную карьеру. Многократный чемпион остался в Пекине без медали.

Шону Уайту 35 лет. Впервые на сноуборд он встал в возрасте 6-и лет. Родители не строили грандиозных планов относительно спортивного будущего сына, потому что с рождения у Шона было опасное заболевание – порок сердца. В детстве он перенес две сложные операции, которые помогли побороть недуг. Когда врачи дали добро на тренировки, мать с отцом научили сына кататься на горных лыжах, но мальчик предпочитал им сноуборд.

«Родители сделали меня тем, кто я есть, - говорит Шон. - Они дали мне много свободы, не следили за каждым моим шагом, приучали к ответственности. В итоге я выработал собственные ограничения. И добился успехов в спорте потому, что всегда делал то, что хотел».

Вместе с братом Шон стал заниматься сноубордингом и скейтбордингом. В 9 лет, катаясь в одном из калифорнийских парков, Шон познакомился с легендарным скейтбордистом Тони Хоуком. И несмотря на то, что к тому времени Уайт больше наград получил в соревнованиях по сноуборду, он затем хорошо зарекомендовал себя и в профессиональном скейтборде, завоевав две золотых медали на летних Всемирных экстремальных играх.

Фанаты Шона Уайта называют его «летающим помидором». Это прозвище спортсмен получил за бесстрашные прыжки и копну рыжих вьющихся волос.

Фанаты Шона Уайта называют его «летающим помидором».

Фанаты Шона Уайта называют его «летающим помидором».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас трехкратный олимпийский чемпион живет другой жизнью: он занимается музыкой, снимается в кино. У бывшего спортсмена есть рекламные контакты с ведущими мировыми производителями спортивной экипировки, энергетических напитков и компьютерных игр. Его ежегодный доход составляет около $10 миллионов. Кстати, первый солидный гонорар Шон потратил на домик у моря, который купил своим родителям.

У него есть теперь и собственный бизнес - Уайт организует спортивный фестиваль, на котором проходят еще и выступления музыкантов, Шон и сам нередко выходит на сцену.

В личной жизни у него тоже все хорошо: уже несколько лет «летающий помидор» встречается с актрисой Ниной Добрев.

«Здорово быть довольным своей жизнью, бизнесом, друзьями, семьей» - признается Шон, заверяя, что на сноуборде теперь катается только для удовольствия.

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