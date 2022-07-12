Сына президента США могут обвинить в перевозке проституток

Сына президента США обвиняют в незаконной перевозке эскортниц через границы штатов.

Не утихают скандалы вокруг 52-летнего сына президента США Джо Байдена, Хантера: не успело общество «насладиться» новыми фото голого Хантера, как всплыло новое обвинение. На этот раз в незаконной перевозке эскортниц через границы штатов.

Все дело в том, что в США продолжает действовать закон Манна, принятый в 1910 году и названный в честь его автора, члена Палаты представителей Джеймса Роберта Манна. Согласно тексту закона, в стране запрещена перевозка женщин и девочек из одного штата в другой для сексуальных целей. В свое время закон был направлен на борьбу с торговлей людьми, однако его расплывчатые формулировки нередко давали возможность использовать его для преследования неугодных.

Причиной для возможного обвинения Хантера Байдена в нарушении закона Манна стал все тот же знаменитый ноутбук, оставленный Хантером в мастерской: в его памяти найдены подтверждения приобретения железнодорожных билетов из одного штата в другой для трех представительниц древнейшей профессии.

Кроме того, журналисты утверждают, что за полгода Байден-младший потратил на проституток не менее $30 тысяч.