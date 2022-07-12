Мэрия Нью-Йорка запугивает горожан ядерным ударом

Находящимся в доме горожанам рекомендуют держаться подальше от окон, а при наличии подвала – спуститься в него. Фото: YouTube

Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовало видеоролик, в котором рассказало жителям мегаполиса о правилах поведения в случае нанесения ядерного удара по городу.

По мнению создателей инструкции, самое главное – в случае опасности укрыться в доме и оставаться в помещении до тех пор, пока не минует угроза. Кроме этого, граждан призывают в случае ядерного удара внимательно следить за сообщениями властей и не покидать своих домов, пока о разрешении не будет объявлено официально.

Находящимся в доме горожанам рекомендуют держаться подальше от окон, а при наличии подвала – спуститься в него.

Если же ядерная атака застанет человека на улице, и он случайно остался жив, то, согласно совету, необходимо зайти в помещение, срочно снять одежду и принять душ с мылом. Зараженную радиацией одежду нужно уложить в полиэтиленовый пакет и спрятать подальше от других людей.

Власти Нью-Йорка утверждают, что вероятность ядерной атаки на город чрезвычайно низка, но знать, что делать в случае возникновения такой ситуации необходимо каждому.

Ранее американские эксперты запугивали: ядерный удар может быть нанесен Россией в том случае, если поставленные Западом киевскому режиму вооружения будут использованы для обстрела российских территорий.