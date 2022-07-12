Знаменитая голливудская актриса призналась, что перевозила наркотики

Кэмерон Диаз раскрыла неприглядный эпизод своей биографии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда Голливуда 49-летняя Кэмерон Диаз рассказала, что на заре ее карьеры она неожиданно для себя оказалась в роли «мула» – человека, перевозящего наркотики. Причем сама она об это даже не подозревала.

Тогда, в 90-х, Кэмерон Диаз активно и безуспешно искала себе работу в модельном бизнесе в Париже, но с подиумом не клеилось.

И вот при одном из перелетов из Парижа в Марокко ее задержали. Выяснилось, что в чемодане будущей звезды кино находились запрещенные вещества.

- Я — светловолосая голубоглазая девушка из Марокко. В рваных джинсах и ботинках на платформе, с распущенными волосами. Я таможенникам сказала: «Не знаю, это не мое, я понятия не имею, чье. – рассказала актриса.

По ее словам, когда в багаже обнаружились наркотики, она страшно запаниковала. Но обошлось – ее отпустили, и она избежала тюрьмы, в которую могла угодить лет на десять.

В общей сложности в попытках найти работу Диаз провела в Париже около года, периодически возвращаясь в Марокко. По ее мнению, именно в это время она и работала «мулом», в каждой поездке перевозя наркотики, о которых не знала.

А вскоре ей улыбнулась удача, и она стала настоящей звездой благодаря фильму «Маска» и совместной работе с Джимом Керри.