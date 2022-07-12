Зеленский отчитал Канаду, как Мельник Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский крайне болезненно отнесся к решению Канады вернуть отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток". Его настолько взволновала эта ситуация, что он через МИД и в личном официальном аккаунте устроил настоящую выволочку руководству Канады.

- 11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока – 1", - выступил МИД Украины с официальным заявлением.

- Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил, - заявил сам Зеленский в своем очередном видеообращении и посетовал на перспективы такого решения, какими он их видит. - Если государство добивается такого исключения из санкций, каких исключений оно захочет завтра? Это опасный вопрос для всего демократического мира. В России это воспримут как слабость. Не сомневаюсь, что теперь Москва попробует не только ограничить, но и вообще остановить поставки газа в Европу. Еще можно пересмотреть это решение о турбине.

Далее он "припомнил, что Россия якобы "никогда не была честна в энергетике".

С логикой у Зеленского также плохо, как и с познаниями в том вопросе, который явно выходит за пределы его компетенции. Потому что именно Украина даже в "жирные" времена крала газ из газопровода, перекачиваемый в Европу, в чем ее министры признались спустя много лет.

Кроме того, Зеленский явно не просчитал реакцию своих патронов в Европе и за Атлантическим океаном. Госдепартамент США официально заявил, что приветствует такое решение Оттавы, поскольку такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить запасы газа.

Владимир Зеленский совершенно не понимает, о чем говорит, он не может оценить масштаб того бедствия, который предстоит Европе, поскольку Украина, в отличие от Европы, газ в значительной степени не покупала, а присваивала.

А в Европе настроения совсем не ах. Лучше и лаконичнее всех выразил эти настроения канцлер Австрии Нехаммер.

- Если мы продолжим в том же духе, останется только два выхода. Алкоголь и психотропные препараты. И я бы сказал: алкоголь – это в принципе окей! – оценил канцлер перспективы от роста цен на газ вследствие введенных против России санкций.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну, а если Зеленскому так уж хочется оставить Европу без газа, то он вполне может закрутить вентиль на той трубе, по которой российский газ поступает в Европу по украинской ГТС.

Но главное – не забыть Зеленскому после этой хамской выходки в стиле экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника попросить побольше вооружений, желательно, бесплатно. Впрочем, это уже сделал глава МИД Украины Дмитро Кулеба – попросил тяжелые вооружения и новые санкции Европы против России.

Потому что украинская благодарность - ну очень специфическая.