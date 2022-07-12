Кто обстрелял Новую Каховку – украинские военные или американские

Взрыв в Новой Каховке, снятый очевидцем.

Вчерашний удар ВСУ по Новой Каховке из американских РСЗО HIMARS вызвал очень впечатляющий взрыв и взрыв радости на Украине. Свидомые ликуют от того, что семеро их мирных сограждан погибли (данные на настоящий момент), более 60 оказались ранены, разрушены, как сообщают источники из числа высокопоставленных сотрудников местной администрации с мест, сотни квартир. Эти же источники утверждают, что удар был нанесен по складу с селитрой, а не по месту хранения боеприпасов, и не верить им причин нет. Но в результате был полностью уничтожен еще и склад с гуманитарным грузом, на котором хранились более 35 тонн гуманитарной помощи.

Селитра в достаточно больших количествах взрывается именно так, с оглушительным грохотом и ослепительной вспышкой, с разлетом пылающих кусков, а о разрушительной силе детонации можно судить, например, по нашумевшему взрыву селитры в Бейруте, который снес буквально целые кварталы. Селитра взрывается примерно так же, как и боеприпасы. Но в данном случае, выяснение, куда именно попали американские ракеты, не самое главное. Последствия ущерба постараются ликвидировать, дома и квартиры отремонтируют, раненых вылечат, вот только погибших не вернуть. Увы.

Но такие акции совершенно в духе Украины. Киев не щадит своих, так с чего ему делать исключение для "чужих", вернее, для бывших своих, будь они трижды или четырежды мирные. Благо, специально и целенаправленно убивать мирных, в том числе и детей, для него не впервой, все восемь лет Украина этим занималась в Донбассе.

Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что удар по Новой Каховке - прямое следствие поставок Вашингтоном вооружений Киеву. В ООН заявили, что в целом против "военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий". Это все обычные заявления, которые "не открывают Америку".

Но есть одно обстоятельство, которое выводит вчерашний обстрел на совершенно новый в качественном отношении уровень. Поразительная точность последних ударов явно была бы невозможна без американской помощи. На Украине, впрочем, как и в самих США, не скрывают, что Вашингтон оказывает помощь разведданными в режиме реального времени, что спутниковые снимки расшифровываются американской разведкой, а эти данные тут же передаются в Киев и на позиции ВСУ. Но для такой точной работы РСЗО нужна очень высокая квалификация. И "Комсомолка" уже писала, что на Украине есть и работают американские инструкторы, в том числе, работающие непосредственно на РСЗО.

Но вот из одного очень информированного и околовластного украинского Телеграм-канала пришла не менее интересная информация.

- Наш источник в ОП (Офис президента Украины – прим. авт.) рассказал, что США направили целую группу кадровых военных для обеспечения эффективности переданных РСЗО. Они выполняют ряд ключевых задач, для скоординированной работы с данными от спутниковой разведки НАТО и загрузку точных координат в программное обеспечение РСЗО, что позволяет ВСУ эффективно наносить ракетные удары по военным объектам, - пишет украинский ТГ-канал "Резидент". - За каждой машиной закреплены несколько инструкторов из США, они должны проконтролировать работу РСЗО и не допустить потерю секретной информации, а также следить за постоянной сменной дислокации машин.

То есть, если верить этим данным, то всю работу по наводке РСЗО осуществляют американцы, причем, что очень важно, не какие-то отставники, числящиеся в ЧВК (американцы частенько так делают, чтобы скрыть государственную поддержку тем или иным вооруженным формированиям за пределами своей страны), а действующие кадровые военные. Украинцам в таком случае, как пишет другой украинский ТГ-канал, остается только нажать кнопку Пуск" или "Залп", как она там называется, и обеспечить эвакуацию машину с позиции в ту точку, которую укажут американцы. Впрочем, не исключено, что и это делают американцы, которые никогда не были замечены в угрызениях совести и излишних моральных устоях. Кстати, "Резидент" по вопросам внутренней украинской политики ранее во лжи замечен не был. И не потому ли в Пентагоне отказались комментировать случившиеся и переадресовали все вопросы украинским военным?

Узнать, насколько распространенные сведения соответствуют реальности – это, наверное, главная задача ближайшего времени для наших дипломатов. Это будет чрезвычайно трудно, поскольку американцам не привыкать врать ни в ООН, ни в других структурах. У них не то что Госсекретарь, у них даже президент страны в открытую врал под присягой, отвечая в собственном же американском парламенте. Но если это так, и это удастся доказать, то пора уже применять международные санкции к самим США. Всему так называемому "цивилизованному миру".

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