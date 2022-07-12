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Общество12 июля 2022 7:20

ВКонтакте открывает авторам доступ к монетизации прямых эфиров

Подключение монетизации для всех авторов стало ещё проще

Участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром. Новый формат появится на платформе VK Видео в трансляциях на десктопе и в мобильной версии. Инструмент станет доступен авторам сообществ, уже подключённым к программе монетизации видео. Больше зарабатывать на видео поможет система рекомендаций, алгоритмы которой постоянно улучшаются, чтобы предлагать пользователям наиболее релевантный контент.

Подключение монетизации для всех авторов стало ещё проще — теперь сделать это можно в один клик прямо в блоке управления сообществом. Больше не нужно заполнять анкету, чтобы подать заявку. Кнопка подключения будет автоматически появляться только у тех сообществ, которые проходят по всем критериям видеомонетизации, в том числе по количеству подписчиков (от 5 000 человек), тематике и хронометражу контента. После одобрения заявки в сообществе появится плашка о подключении, а автор сможет посмотреть статистику и вывести заработанные средства.

VK Видео отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. С начала марта количество подключённых к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более 6 тысяч пабликов. Подключение к монетизации стимулирует авторов размещать больше уникального контента — участники программы стали публиковать на 80% больше роликов, чем раньше. Самый большой прирост выручки наблюдается у тех сообществ, которые активно публикуют яркий оригинальный контент. Наибольшей популярностью пользуются такие тематики, как юмор, развлечения, детские и образовательные видео.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонки:

«Мы анализируем востребованность разных форматов монетизации контента у рекламодателей, и вопросы про прямые трансляции были одними из самых частых. В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. Наша команда также активно развивает рекомендательные алгоритмы, которые помогают авторам повышать охваты, а пользователям находить новый разнообразный и релевантный контент. Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов. При этом учитываем и обратную связь пользователей при реализации различных моделей рекламы».

Сообщества, попадающие в программу монетизации, должны соответствовать нескольким требованиям: контент должен быть содержательным, интересным аудитории, качественным и не нарушать авторские права.

Помимо инструментов для видео, ВКонтакте можно зарабатывать с помощью партнёрской программы, VK Donut, маркет-платформы, грантов, товаров, нативной рекламы, а также мини-приложений и музыки. Вся информация о том, как получить доход от своей деятельности, собрана в разделе «Монетизация ВКонтакте». Раздел поможет разобраться, как подключить инструменты и какой из них подходит больше всего.

БИЗНЕС-ПРЕСС