Минобороны России показало «огненную карусель» для украинских националистов

Фото: Министерство обороны РФ

- Запоминается вылет, когда начинают стрелять с той стороны,- заявил уверенно пилот Ка-52 Константин, у которого за время спецоперации на Украине уже более 150 выполненных боевых заданий, - Запомнилось, как по нам отработали Су-25, но мы успели уйти. Вертолет оснащен активной и пассивной защитой, что повышает его шансы на живучесть.

Константин говорит, что «скоро мы все это закончим» и тогда можно будет рассказать все детали специальной операции.

«Командир экипажа «пятьдесят второго» Константин и его штурман представлены к государственным наградам. Но, главное поощрение для них, делятся молодые летчики - уважение и доверие старших товарищей. Когда поступают самые опасные задачи, асы, за плечами которых вторая чеченская, многочисленные командировки в Сирию, поручаются за окрепшую молодежь. Говорят – эти точно справятся», - комментируют кадры в Минобороны России.

На кадрах «огненная карусель» вертолетов, которые на выполнение боевой задачи выходят смешанной группой. Пара Ка-52 – наносят удар, транспортно-боевой Ми-8АМТШ «Терминатор» с группой огневого прикрытия на борту страхует экипажи «Аллигаторов», а многоцелевой ударный вертолет Ми-35 в свою очередь, прикрывает «восьмерку» и «пятьдесят вторые». Машины идут на сверхмалой высоте, кажется чуть выше колосящейся в полях пшеницы. Затем резкий рывок вверх.

Вертолеты бьют залпами сразу с двух блоков неуправляемыми ракетами. Снаряды уходят в указанный разведкой район, в котором несколько десятков бойцов ВСУ грузятся на бронетранспортеры и грузовики. Очевидно, они поняли – место их дислокации рассекречено – нужно менять позицию. Но поздно - ракеты уже точно бьют в цель и разрушают здание.

В это время экипажи «Аллигаторов» делают резкий, почти 90 градусов крен влево, снижают высоту до предельно допустимой и уходят на аэродром за новым боевым заданием.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

289 мин и артиллерийских снарядов обнаружили и уничтожили военнослужащие Росгвардии в течение нескольких дней в Запорожской и Херсонской областях.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

«Также при проведении адресных мероприятий росгвардейцы изъяли противотанковый ракетный комплекс «Фагот», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, 22 гранатомета, 38 единиц огнестрельного оружия, 21 гранату, более 8 тысяч патронов различного калибра», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 12 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Миллионную армию» Киева готовят к контрнаступлению в августе. Сможем ли мы его отбить?

Полковник Виктор Баранец оценил шансы миллионной армии Украины в ходе готовящегося в августе контрнаступления (подробности)

В Донбассе комбайны ходят вперемешку с танками: как жизнь возрождается из пепла

Придется ли России кормить освобожденные территории Донбасса? Или они сами готовы завалить нас продуктами? Выяснял спецкор kp.ru Алексей Овчинников (подробности)