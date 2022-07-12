Посадила ветку Хибла, эта ветка... не погибла

Хибла Герзмава перед посадкой сирени. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В Клинском музее-заповеднике завершился фестиваль Чайковского. Одним из самых ярких событий уикенда стал воскресный концерт оперной певицы Хиблы Герзмава.

Сотрудники заповедника очень рассчитывали на диву.

Дело в том, что по старой традиции ежегодно звезды высаживают яблоньки возле дачи Чайковского. В этом году заповедник интриговал, что грядут какие-то большие изменения и традиционная посадка яблонь заменится чем-то иным. "Неужели кондиционер повесят"? - шептались музейщики. Однако реальность превзошла ожидания.

- Специально для Хиблы мы пересмотрели концепцию и вместо яблони будем сажать сирень, потому что она более соответствует диве по духу! - возвестил директор заповедника Игорь Корнилов, собрав всех на полянке.

Все зааплодировали, а директор посетовал, что сирени нынче очень и даже не самый лучший кустик стоит порядка 120 тысяч рублей.

(Сколько стоил кустик Хиблы не уточнялось, но надо думать, что "темная махровая", да еще выражающая дух певицы приблизилась по цене не то что к кондиционеру, а к чугунному мосту).

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Показавшаяся из-за угла Хибла была одета не по-огородному. В макияже, босоножках и длином черном платье, при виде которого вспоминалась сцена из последнего фильма Ренаты Литвиновой: "Осторожно, не наступите диве на хвост".

Долго не рассусоливая, звезда взяла заготовленную лопату и деловито попрала ее ногой с красным педикюром.

Обычно из музыкантов негодные огородники. Звезды копают и закапывают очень плохо. Например, джазмен Бутман вместо закапывания яблони - травил байки. Юрий Абрамович Башмет жаловался на то, что у него болит спина. Николай Цискаридзе особо не напрягался, потому что пришел на высадку в белом костюме...

Юрий Башмет. Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника Чайковского

Но Хибла по части садово-огороднических работ затмила всех, честно отработав за себя и за того парня. Она не только прикопала сирень с горкой, но еще перекрестила, сказала "расти, пожалуйста, моя хорошая" и вылила полную лейку воды.

- Как вы здорово все это делаете, будто каждый день деревья сажаете, - восхитился кто-то из сотрудников заповедника.

- Ну еще бы! Я это люблю, умею, у меня был огородик в детстве, - с гордостью отозвалась певица.

После праведных трудов последовала фотосессия у памятника Чайковскому.

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника Чайковского

Вечером Хибла дала джазу. На концерте прозвучали не только джазовые композиции, но и известные произведения в соответствующей обработке. Причем, произведения были такие, что никто бы и не подумал, что их можно соединить в одном концерте. Например, много и щедро звучали советские песни, такие как "Беловежская пуща", "Подмосковные вечера", "Я шагаю по Москве" и, наконец, хитом из кинофильма "Мэри Поппинс, до свиданья".

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника Чайковского

Ни у кого не возникло сомнений, что прозвучавшее было частью какого-то важного послания.

После каждого выступления певицы на большом экране показывали крупным планом суровое лицо Чайковского с портрета Репина. Композитор выглядел так, как будто тоже пытался разгадать, что бы это значило.