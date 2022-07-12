«Артековцы» выбрали Глюкоzу лучшей актрисой

Ведущая «Спокойной ночи, малыши» Татьяна Судец и актёр Сергей Баталов. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В Крыму очень жарко и не только потому, что пришло долгожданное тепло и море погрелось до 22 градусов, но и потому, что тут завершился ежегодный Международный детский кинофестиваль «Алые паруса имени Василия Семёновича Ланового». Народный артист был бессменным президентом кинофестиваля, теперь же после его ухода киносмотр возглавил Андрей Соколов.

-Мы все осиротели после ухода Василия Семёновича, - говорит директор ассоциации «Киногром» и основатель «Алых парусов Артека» Ирина Громова. - Василий Семенович был как член семьи, мы всегда были под его крылом. Это был такой человек, что даже те актеры, которые обычно позволяли себе вольности, не могли допустить пошлости на сцене, если видели его в зале - на него равнялись все.

Аристарх Венес участвовал в футбольном матча команды «Алых парусов» в «Артековцами». Фото: Мария РЕМИЗОВА

-Эти творческие встречи в «Артеке» важны и для взрослых людей, и для детей, - делится с kp.ru Андрей Соколов. – Для артистов такие мастер -классы -осознанное мероприятие, а для ребят – на уровне «интересно, что из этого получится». Приятно, что после таких встреч некоторые из детей начинают всерьёз задумываться над тем, чтобы найти себя в профессии, связанной с кино.

Все мы родом из детства, и «Артек» для каждого ребёнка из Советского Союза – это какой-то особый мир, куда мечтали попасть все. Когда я был в классе в пятом-шестом, мне посчастливилось попасть в «Артек» один раз, я был в лагере Морской.

Звезду «Молодежки» Ивана Жвакина атаковали поклонницы. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Время шло и когда я уже начал заниматься актёрской профессией, попал в «Артек» уже как гость кинофестиваля «Алые паруса Артека». И как-то так случилось, что я уже сердцем прикипел именно к этому фестивалю и в этом году стал его президентом. И с основателем фестиваля Ирой Громовой у нас сложились очень такие близкие, доверительные отношения, почти родственные отношения. Теперь мы вместе творим это чудо. Каждый год мы дважды прилетаем в «Артек» на подготовку фестиваля, а потом и на сам фестиваль. Все эти хлопоты, вся эта суета завораживает – потому что она добрая, во благо, и, несмотря на какие-то трудности, такая радостная работа. Потому что дети – наше будущее, потому что какие зёрна мы сеем, такие плоды и будем пожинать,-считает артист.

Звезды кино не только встречались с артековцами, но и участвовали в спортивных соревнованиях: в спартакиаде (там была ничья).

В рамках кинофестиваля воспитанники «Артека» приступили к сьемкам короткометражных фильмов для конкурсной программы «Продюсерское кино» по теме «С чего начинается Родина».

Актёры Наталья Гвоздикова и Николай Денисов дружат более 30 лет. Фото: Мария РЕМИЗОВА

В этой номинации победили «артековцы», которыми руководил актер Денис Бузин.

Детское жюри выбрало и лучшие фильмы, которые снимали взрослые режиссёры.

Победителем в номинации «САМЫЙ-САМЫЙ ФИЛЬМ» стал фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

А в номинации «ЛУЧШАЯ АКТРИСА КИНОФЕСТИВАЛЯ» победила певица Глюкоzа за роль в фильме «Моя ужасная сестра».

«ЛУЧШИМ АКТЁРОМ КИНОФЕСТИВАЛЯ» назвали Макара Запорожского за работу в картине «Одиннадцать молчаливых мужчин».