В Крыму появится первое детское паллиативное отделение

Первые пациенты поступят в отделение уже 18 июля

В Симферополе появится первое в Крыму отделение паллиативной медицинской детской помощи, рассчитанное на десять мест.

Помещения, необходимое оборудование и персонал предоставила Республиканская детская клиническая больница. А "Крымский детский хоспис" обустроил помещения, закупил необходимую мебель и бытовую технику, организовал для детей профессиональный присмотр и уход.

Отделение было организовано в рамках совместного проекта некоммерческой организации и больницы. Открытие состоится 15 июля в 11:00 по адресу: город Симферополь, улица Титова, 71. Первые пациенты поступят в отделение уже 18 июля.

"Мы рады, что в нашей больнице реализуется такой уникальный проект. Теперь тяжелобольные пациенты смогут получать уход и лечение в специализированном отделении, которое полностью соответствует требованиям, необходимым для оказания полноценной медицинской помощи на самом высоком уровне",- заявил главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Гендиректор Крымского детского хосписа священник Дионисий Волков добавил, что теперь в отделении есть все необходимое для пациентов, включая тепло, заботу и внимание квалифицированного персонала.

СПРАВКА

На сегодняшний день в Крыму паллиативный статус имеют 86 детей, среди них есть дети-сироты. Только под опекой Крымского детского хосписа находится 54 ребенка.

Реализация проекта "Создание системы комплексной паллиативной помощи детям в Республике Крым" стала возможна не только благодаря помощи Церкви, но и при поддержке Фонда президентских грантов.