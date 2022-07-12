Дмитрий Песков - об инициативе Олега Кожемяко, который сформировал батальон добровольцев: В Кремле это оценивают высоко

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Как в Кремле оценивают инициативу губернатора Приморья Олега Кожемяко? - спросил во вторник, 12 июля, у официального представителя Администрации Президента России журналист «Комсомольской правды».

И - тут же пояснил:

- Там получили все необходимые разрешения, - у них же нет своей школы спецназа, как в Грозном, - формируют батальон взрослых добровольцев, возраст 50+, с которыми работают высокопрофессиональные инструкторы ВМФ, флот помог им с амуницией. И - во главе с губернатором, который тоже надел военную форму и научился стрелять даже из гранатомета, батальон выезжает в Донбасс. Служить они будут вместе с морпехами Приморья. Обо всем об этом Олег Николаевич рассказал в интервью «Комсомолки», журналисту кремлевского пула. Как вы эту инициативу расцениваете и может ли она быть распространена на всю страну?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Насколько я понимаю, речь идет об исключительно добровольной инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку.

Единственное, хочется надеяться (я не знаю деталей), что сам губернатор все-таки останется руководить регионом.

Это так же очень важно, тем более, регион важный, большой.

А так - конечно, относимся с уважением и очень-очень положительно.

Выслушав пресс-секретаря и поблагодарив его, я ещё также заметил:

- Да, конечно, Олег Кожемяко остается губернатором Приморья, просто он уже в третий раз туда, в Донбасс, выезжает и будет периодически наезжать. Конечно, конечно, остается - никаких вопросов. Хорошо руководит…