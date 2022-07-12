Угрожает ли россиянам новое европейское безумие – брак с самим собой

Главные «жертвы» сологамии – женщины. Им, как правило, за 30 и они категорически разочарованы в мужском поле. Фото: Shutterstock

Ольга Мирошниченко терпеть не может, когда рядом кто-нибудь из подружек заводит: «Ну как у тебя на личном фронте?», «Когда замуж?». Так и хочется «вцепиться в морду» любопытным. С мужчинами Оле особо не везет, и в свои 36 она приучила себя к мысли, что одиночество – это даже неплохо. И если бы не окружение, которому почему-то отчаянно хочется выдать ее замуж и которое часто смотрит на нее с жалостью, как на неизлечимо больную, все в жизни Ольги, в принципе, было бы неплохо. Но противоречие в том, что в XXI толерантном веке свободных отношений и однополой любви, она без штампа в паспорте и мужа на диване чувствует себя какой-то «недоделанной». Как будто все еще живет в СССР, где каждая приличная девушка до 21 года обязана обзавестись супругом. Иначе все, старая дева.

В общем, Ольга готова считать себя самой настоящей жертвой сингилизма. Этот термин для обозначения дискриминации одиночек она подсмотрела в Википедии. А домогательства подруг по поводу замужества и их плохо скрываемая жалость для нее- все равно, что дискриминация.

Соло

А теперь – самое интересное. Считается, что во многом в противовес сингилизиму – то есть, когда даже на государственном уровне одинокие люди получают меньше «плюшек», чем семейные, в обществе начало формироваться такое явление, как сологамия. Простыми словами – брак человека с самим собой. Причем самый настоящий, хоть, к счастью, и не имеющий юридической силы: со свадебным платьем, гостями, кольцами и тортом.

Впервые в истории замуж за себя вышла 40-летняя американка Линда Бейкер. Было это аж в 1993 году. Нарядилась в подвенечное платье, пригласила гостей, музыкантов, устроила пир - в общем церемония получилась, что надо. После «революционерки» Бейкер, за последние почти 30 лет, руку и сердце себе любимым отдали еще несколько десятков дам из Европы и Штатов. Сара Шарп, написавшая позже о своем неоценимом опыте книгу, Надин Швайгерт, известная в узких кругах фразой о том, что ее «брак» — это надежда на любовь длиною в жизнь к собственной «изумительной персоне», Дезире Муди, которую за день до бракосочетания бросил жених, но которая решила не откладывать торжество и сыграть свадьбу без этого предателя, Софи Тернер, взявшая себя в жены из-за измены возлюбленного. В 2017 году итальянка Лаура Меси связала себя узами соло-брака, потому что пообещала родителям выйти замуж за саму себя, если к 40 годам не найдет подходящего жениха. А в 2019-ом то же самое сделала британка Сандра Бланко. Хочется рассказать о каждой женщине, устроившей свадьбу без мужа, но их, как ни странно, слишком много: в США, Европе, Бразилии, Японии и Китае. Там под сологамию подвели целую концепцию, согласно которой, заключая брак к самим собой, женщина берет ответственность за себя, укрепляет веру в собственные силы, начинает себя по-настоящему уважать и преследует только собственные интересы, любя себя беззаветно, проживая жизнь максимально прекрасно.

«Женщина», потому что широко известно только два случая, когда мужчина женился на самом себе. В 2007 году китаец Лиу Йе сыграл свадьбу со своей картонной фигурой, объяснив столь нестандартное решение неприятием реальности, а шесть лет назад под венец без невесты явился неаполитанец Нелло Ружерио.

Китаец Лиу Йе сыграл свадьбу со своей картонной фигурой. Фото: YouTube

Так что главные «жертвы» сологамии – все-таки женщины. Им, как правило, за 30 и они категорически разочарованы в мужском поле. В некоторых странах даже есть специальные курсы, коучи и фирмы, которые за кругленькую сумму не только готовят дам к браку морально, но и берут на себя организацию торжества.

Женщины имеют значение

Россиянок, к счастью, среди женихо-невест пока нет. Но может статься, что и до нас эта «зараза» когда-нибудь доберется. Не сильно лояльная к «странным отношениям» Индия, например, уже сдалась пока слабому, но натиску сологамии.

11 июня 24-летняя индианка Кшама Бинду сыграла с самой собой самую настоящую свадьбу. С соблюдением всех необходимых церемоний и ритуалов. Девушка дала себе обеты, принесла клятвы в вечной любви, а после оправилась в романтическое путешествие на Гоа, где сейчас прекрасно проводит медовый месяц. «Да, я люблю себя, и поэтому устраиваю свадьбу, — сказала Кшама накануне бракосочетания и добавила, что ее брак – это акт самопринятия и доказательство того, что «женщины имеют значение». Кстати, родители жениха-невесты всецело одобрили выбор дочери.

Индианка Кшама Бинду сыграла с самой собой самую настоящую свадьбу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Словом, сологамия в последние годы подбирается к тому, чтобы стать со временем новым модным трендом, раскачивает который стремление многих дам красивенько демонстрировать себя любимых и самодостаточных в соцсетях. Людям, которые заключают брак с самими собой, даже придумали название- self-меньшинства.

- Сологамию вполне можно считать кульминационным проявлением нарциссизма, - говорит психолог Михаил Бережной. – Некоторые мои коллеги называют ее выдумкой миллениалов, зацикленных на себе. В то же время, это вполне закономерный результат разрушения образа классического института семьи. Женщины провозглашают всепоглощающую любовь к себе, которую не может им подарить ни один мужчина. Но не будем забывать и про психологическое оправдание. А то многие привыкли так рассуждать: не нашел свою вторую половину – значит виновато общество, а не я сам.

Но почему нельзя любить и уважать себя без свадебной мишуры? По словам американской писательницы Ребекки Трейслер, несмотря эмансипацию и цветущий пышным цветом феминизм, женщины, выбирающие жизнь одиночки, на самом деле все еще подвергаются дискриминации. Ведь с раннего детства всех нас приучают, что самое лучшее, что с человеком может случиться, это свадьба. Все сказки про принцев и принцесс, которые нам читают в детстве, счастливо заканчиваются именно ей.

- Устраивая торжество с гостями, кольцами и клятвами люди как бы говорят окружающим, мол, народ, со мной все в порядке, - поясняет Бережной. – Что они не страдают и их не надо жалеть.