В платежки за свет включат прибыль коммерсантов

В Кремле Владимир Путин встретился с главой компании Россети Андреем Рюминым. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Кремле Владимир Путин встретился с главой компании Россети Андреем Рюминым. Практически каждый житель страны ежемесячно платит этой организации — ведь ей принадлежат все основные линии электропередач. А расходы на содержание проводов включены в квитанции за свет.

Энергетик рассказал президенту, что компании со следующего года проще будет платить дивиденды акционерам. Правда, новые расходы обещают включить в тариф. То есть, в конечном итоге прибыль предпринимателей ляжет на потребителей.

- Принято постановление правительства — в тарифы включена расчетная предпринимательская прибыль. Теперь у электросетевых компаний, начиная с 2023 года, появится источник для выплаты дивиденда, - объяснил Рюмин.

Глава компании напомнил, в каких регионах больше всего массовых отключений света. Хуже всего дело в Дагестане. На маленькую республику приходится 20% всех больших аварий!

- Также последние годы мы видим увеличение массовых отключений в Псковской, Тверской, Архангельской, Новгородской областях и в республике Карелия, - перечислил руководитель Россетей.

Но с самым главным - подготовкой к холодам - проблем быть не должно.

- К зиме начали готовиться уже? - спросил Путин.

- Сейчас самая жаркая пора, мы уже половину пути прошли и будем готовы на 100%. И надеюсь, что мы даже перевыполним план, как это мы сделали в прошлом году, - заверил президента Рюмин.