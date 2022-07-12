Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет: как это повлияет на экономику и цены в магазинах

Курсы доллара и евро сравнялись. Фото: Shutterstock

Исторический момент: 12 июля на валютном рынке наступила полная уравниловка. Во время вторничных торгов на Московской бирже курсы и доллара, и евро к российской валюте встретились на отметке 59 рублей 30 копеек. В какой-то момент доллар даже немного обогнал евро, но вернулся на свои позиции, очевидно, решив, что не стоит умещать в одну дату сразу два исторических рывка. На западных ранках картина выглядела еще проще: $1 = €1.

Такой картины мы не видели ровно 20 лет: начиная с 2002 года европейская валюта всегда котировалась выше американской. Так в чем причины такого европадения?

- Их немало: это и санкции, и потеря дешевых энергоносителей, и риски непрогнозируемого развития событий на Украине, - рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) экономист Денис Ракша.

- Европейская экономика оказалась более слабой, чем американская, - дополняет финансист Михаил Беляев. - На нее более чувствительно подействовала обратная сторона антироссийских санкций. Американская тоже пострадала, но она более устойчива к кризисным явлениям.

С самого начала оборота в 2002 году, европейская валюта всегда котировалась выше американской. До сегодняшнего дня... Фото: EAST NEWS

Яркий пример: из-за сложной ситуации с поставками нефти и газа из нашей страны цены на энергию в Еврозоне выросли за год на 42%. Америка богата собственными энергоносителями, поэтому вся эта ситуация бьет по ней не так сильно.

По словам экспертов, для экономики в целом валютная уравниловка мало что изменит. Нынешние колебания валют небольшие. Разве что недосчитаются части денег российские компании, которые все еще торгуют с Европой. Ведь чем дороже евро, тем выше их прибыль в переводе на рубли.

А что будет дальше?

- Думаю, Европа еще пострадает немного и евро просядет ниже нынешней отметки, - прогнозирует Михаил Беляев. - Но по сути, и доллар, и евро уже почти достигли своего дна. И дальше их ждут качели. Из-за сложившейся ситуации развитие мировой экономики расшаталось.

Да и на цены, по словам эксперта, нынешняя ситуация повлиять не должна. По крайней мере, снижаться им не с чего.

- Цены устанавливают те, кто занимается розничной продажей. И эти колебания для них ничего не значат. Цены уже установлены, рынок к ним привык и если менять их, то только в сторону повышения, - говорит Михаил Беляев.