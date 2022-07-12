Умер Монти Норман - композитор, написавший легендарную «тему Джеймса Бонда»

Композитор Монти Норман. Фото: YouTube

Монти Норман родился в Лондоне в 1928 году. Когда подрос, стал певцом, выступал с разными музыкальными коллективами, и добился некоторого успеха на этом поприще. После тридцати начал сам сочинять песни (сразу со стихами) - и тут его тоже ждал успех: эти композиции включали в свой репертуар Клифф Ричардс, Каунт Бейси и другие звезды 50-х и 60-х. Осмелев, начал писать мюзиклы…

А в историю вошел благодаря ровно одному своему произведению: короткой, но незабываемой «теме Джеймса Бонда», впервые прозвучавшей в фильме 1962 года «Доктор Но», и потом использованной во всех без исключения картинах об агенте 007. Впоследствии около 70 музыкантов, включая Моби, выпустили свои кавер-версии этой мелодии.

Норман на самом деле написал ее для мюзикла «Дом для мистера Бисваса». Изначально это была песня, которая называлась «Хорошее предзнаменование, плохое предзнаменование»; герой, индиец, родившийся на Тринидаде, исполнял ее под ситару. Мелодия эта потом финансово помогала Монти Норману всю жизнь: он получал выплаты за каждое ее исполнение в фильмах или на концертах. Между 1976-м и 1999-м годами, например, скопил в общей сложности 485 000 фунтов стерлингов.

Один нюанс, правда, попортил ему немало крови. Композитор Джон Барри аранжировал тему и несколько ее изменил (именно в его джазовом варианте мы все ее и знаем). Барри потом написал музыку ко множеству классических фильмов о Бонде, и некоторые утверждали, что именно он и является автором легендарной «темы 007». Монти Норман был вынужден дважды подавать в суд на издания, которые приписывали авторство Барри, и оба раза выиграл. В конце концов, ноты для «Дома для мистера Бисваса» не оставляли его противникам никаких шансов - мюзикл был написан и поставлен за несколько лет до выхода «Доктора Но»…

Вот такая история. Наверное, чтобы называть Монти Нормана по-настоящему крупным композитором, этой мелодии мало. Но лучше один раз в жизни наткнуться на гениальную комбинацию нот, чем не сделать этого ни разу.

Когда Монти Норман умер, ему было 94 года.