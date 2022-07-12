Цены на нового «Гамлета» Константина Богомолова "убили" зрителей. Билет в партер — в полтора раза выше МРОТ

Фрагмент спектакля "Гамлет in Moscow". Фото: mbronnaya.ru

Спектакль «Гамлет in Moscow», который позиционируется как стилистическое продолжение другой постановки Богомолова «На всякого мудреца» (Театр наций), вышел в конце июня. Так же, как и адаптация Островского, новое прочтение Шекспира в очередной раз (как и в сериале «Содержанки») вскрывает нелепую и карикатурную богемную жизнь Москвы и представителей элит, всерьез считающих себя посвященными, образованными и тонко чувствующими эстетами.

— За литературную основу постановки взята знаменитая пьеса Шекспира, переосмысленная с учетом реалий наших дней, — указано в аннотации. — Действие спектакля вписано в современный московский быт, о чем напрямую говорит название постановки. Многообразие столицы отражается на сцене настолько точно и подробно, что трагедия приобретает комичные черты. Однако вечные шекспировские темы из «Гамлета» никуда не делись — вопросы долга и мести, размышления о жизни и смерти интегрированы в московскую колоритную реальность.

Фото: mbronnaya.ru

Надо признать, погружение в атмосферу лакшери и «московскую колоритную реальность» происходит на всех уровнях, начиная буквально с вешалки. Ведь тем, кто хочет посмотреть апгрейд «Гамлета» в первых рядах партера, придется отдать...20 тысяч рублей за билет.

Понятно, что в Москве живут лучше, чем в глубинке, но и в столице немало людей, достаток которых не совсем рассчитан на такой прайс за три часа удовольствия (минимальный размер оплаты труда на 2022 год в стране — 13890 рублей). Видимо, режиссер планирует видеть в первых рядах именно тех, кого высмеивает в новой постановке. И кокетливо им подмигнуть, ехидно и фирменно ухмыльнувшись. Иначе понять настолько элитарный порядок цен сложновато. Да, есть билеты и подешевле — например, на сцене. Площадка театра спроектирована так, что зритель может оказаться по ту сторону, то есть за спинами актеров, как на арене, — всего лишь за 4 (совсем далеко), 6 или 8 тысяч рублей.

— Простая русская женщина — она как березка, — произносит один из героев нового «Гамлета», словно предвосхищая реакцию заядлых пожилых театралок на ценник спектакля. — Ее могут заломать.

Гуманизм Богомолова начинает распространяться на зрителей лишь ближе к амфитеатру — на 22 ряд (!) можно взять билет за дармовые 3 тысячи рублей. Все, что находится в площади от сцены до 17 ряда амфитеатра, стоит от 10 до 20 тысяч рублей.

При этом нельзя сказать, что в постановке заняты суперзвезды (как бывает в Театре наций, где стоимость билеты на спектакли может вызвать высокое артериальное давление). Помимо любимых Богомоловым Игоря Миркурбанова и Александры Ребенок в программке можно обнаружить артиста Театра Вахтангова Сергея Епишева, сериальную актрису Марию Шумакову и, собственно, все. Остальные роли отведены артистам труппы. Роль Гамлета исполняет Александр Шумский — 23-летний актер Театра на Малой Бронной.

Фото: mbronnaya.ru

Конечно, экономика спектакля — штука сложная. Сценография, костюмы, режиссура, постановка, хореография, видеопроекции — целая наука. «Гамлет in Moscow» целых три часа идет. Но и тут не обходится без господдержки. Если не углубляться в содержание сайта Госзакупок, то даже невооруженным глазом можно заметить, как за работу, к примеру, в спектакле «Дядя Лева» (по пьесе «Покровские ворота») актрисы театра Александра Ревенко и Ирина Старшенбаум получают из бюджета от 200 до 500 тысяч рублей. Приглашенный из МХТ им. Чехова в спектакль «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» Александр Семчев заработал 660 тысяч рублей. А Игорь Миркурбанов за роли Верховенского и Писателя в «Бесах Достоевского» — более 800 тысяч рублей. Словом, нельзя сказать, что театр бедствует, наскребая на гонорары артистам по сусекам.

Что касается обновленного «Гамлета», то только на декорации из бюджета было выделено под 2 миллиона рублей.

Возможно, 20 тысяч рублей за партер — новая планка, к которой должен стремиться каждый зритель. И театр. Мол, хочешь увидеть отличный спектакль с хороших мест, откажись от мяса или сигарет на месяц (опять же полезно). Однако в упомянутый выше МХТ им. Чехова на упомянутых выше пятичасовых «Карамазовых» с упомянутыми Александрой Ребенок и Игорем Миркурбановым того же Константина Богомолова можно комфортно попасть за 5 тысяч (2 ряд партера) или 2,5 тысячи рублей (14 ряд партера), а откидные боковушки (с них тоже все прекрасно видно) вплоть до 11 ряда партера обойдутся зрителю в 1 тысячу рублей.

А теперь лайфхак от «КП»: чтобы не идти в партер Театра на Малой Бронной на нового «Гамлета» за 20 тысяч рублей, нужно перестать быть москвичом. Да, да, так просто! Не знаем, что так отталкивает в жителях столицы родившегося в Москве Константина Юрьевича, но на тот же самый спектакль в питерском Александринском театре билеты почти в четыре (!) раза дешевле. Театр на Малой Бронной отправляется на гастроли в Петербург в августе и именно на сцене Александринки 23 и 24 августа покажет «Гамлета in Moscow»: билет в 1 ряд партера обойдется местным (или смекалистым приезжим) в 5,5 тысяч рублей. Неплохо, да? То есть взять билеты на фирменный ночной двухэтажный поезд в Санкт-Петербург (2,2 тысячи рублей в один конец), купить билет на спектакль и вернуться обратно — дешевле, чем смотреть его в Москве. Даром, что и на еду, и на шампанское, и на корюшку еще останется.

Да, бывают специальные мегаэксклюзивные спектакли с участием легенд сцены, которые много сил тратят на каждый выход (такие постановки идут 1-2 раза в месяц), и само их появление уже событие. В этих случаях цены могут кусаться, и это абсолютно обосновано.

Так, в БДТ на «Лето одного года» даже бельеэтаж стоит 8 тысяч рублей. Но это, простите, спектакль, разыгрывают которой Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили! «Гамлет» Театра на Малой Бронной, повторимся, в звездопаде замечен не был.

Что говорить про другие города. В известном ярославском Театре им. Федора Волкова, художественный руководитель которого Сергей Пускепалис, на свежую трехчасовую премьеру «Сирано де Бержерака» можно попасть за 1100 рублей в 1 ряд партера.

Получившую «Золотую маску-2022» оперу «Свадьба Фигаро» Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина можно посмотреть за адекватные 700-1200 рублей.

В такой же ценовой категории и потрясающей красоты оперные постановки («Орфей и Эвридика»), проходящие в залах восстановленных пакгаузов на Стрелке — в месте слияния Волги и Оки. Живописно, талантливо и доступно.

Даже в Большой театр, который славится космическими ценами на билеты, на «Кармен» в шестой ряд партера можно прийти и прикоснуться к прекрасному за «всего» 8 тысяч рублей. Никак не за 20 тысяч — цену ладного холодильника или неплохой стиральной машины.