Виталий Коротич: Россия должна обязательно прорваться через фальшь и попытки запада отделить ее от человечества

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- … Виталий Алексеевич, ну, как, удалось вам пообщаться…

- Я общался… (речь - о переписке в электронной почте. - А.Г.)

- …с соратниками из США, да?

- Нет, понимаете, «чисто американские» соратники – это другое. А «говорил» я (в смысле, переписывался. - А.Г.) с художником одним, который, скажем, гордится тем, что у него в Пушкинском музее было две выставки, и он просто очень огорчен происходящим, говорит - это просто все похоже на картины Босха. (Картины нидерландского художника Иеронима Босха – сложнейшие многофигурные ребусы, над решением которых бьются поколения искусствоведов. - А.Г.)

А американцы – это другая нация, другие люди, это - другое место.

И сейчас их больше интересует цена галлона бензина.

- Нет, я просто что хочу, тот же вопрос повторить, который задавал в недавнем интервью - там Байден по-прежнему считает, что «Америка при Путине стала жить хуже»?

- Понимаете, в чем дело? Им, действительно, надо на кого-то это свалить и они говорят, что Америка при Путине стала жить хуже, это все Путин им устроил и повысил цены и так далее…

Я сейчас просто подумал о другом. (О чем, собственно, и обменивался с теми, с кем обычно общаюсь.)

Сейчас тратятся огромные деньги и расходуются невероятные усилия на то, чтобы Россию вытолкать из человечества. Американцы, в общем, очень заинтересованы в том, чтобы нас изолировать - экономически, дипломатически, культурно, как угодно.

Это доходит вплоть до каких-то опереточных сюжетов, когда недавно на совещании министров иностранных дел американцы заставили представителей шести развитых стран не прийти фотографироваться, потому что там был Сергей Лавров.

А взять недавнюю провокацию с высылкой наших дипломатов, которую учинила Болгария.

Сейчас Литва лихорадочно суетится, чтобы отрезать Калининград от нас.

- Вы о прекращении транзита? Ответ России будет жёстким!

- Ещё - Украина установила визовый контроль и визовый порядок общения с Россией. В Киеве заявили, что визы будет выдавать, может быть, швейцарское посольство, кому-то поручат, поскольку дипломатические отношения у нас прерваны. Но окончательно станут решать их пограничники - надо ли пропускать человека с этой визой или нет.

Я получил письмо от одного своего приятеля, который пишет, что ему на пропускном пункте пограничник вдруг сказал: «Слава Украине!» И на это бандеровское приветствие надо было ответить: «Героям слава». А приятель пишет – я не ответил, и пограничник не хотел меня пропускать, с трудом его уболтал…

- Маразм крепчал…

- Я прочел последний номер газеты «Литературная Украина». И там - большое исследование, типа: какой же разбойник мог допустить такое, что в курс зарубежной литературы на Украине включены Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и Борис Леонидович Пастернак.

Кто это мог позволить? И дальше - большое рассуждение о том, что эти все писатели не стоят никакого внимания.

И тут я подумал: это и есть та самая - двойная - изоляция. Изолируя Россию, Украина себя изолирует колоссально.

- С русским языком там окончательно решили распрощаться…

- Речь вообще идёт об изъятии русского языка из обращения.

С 1 сентября на Украине не останется больше ни одной школы, где будут преподавать на русском, где останутся такие предметы, как русский язык или русская литература.

А между тем - все, кто чуть-чуть постарше, они же учились по русским учебникам. И мировую литературу изучали в русских переводах, потому что это был главный источник. И никому это не мешало оставаться патриотом Украины.

А на днях вдруг выясняется, что Финляндия собралась строить стену между Россией и собой.

А ведь историей, в том числе, и новейшей, давно доказано, что эти вот самые стены, изоляция – настолько бесперспективный процесс… И,тем не менее, американцы сейчас считают его едва ли не главным «в работе» с Россией.

Да и вся война на Украине, в огонь которой США постоянно подливают масла, - она ведь, главным образом, сводится к тому, что Украина американцам совершенно неинтересна и «победа нещадежной», военная или какая угодно, им до лампочки. Речь идет о том, чтобы Украина оставалась вот тем самым пусковым механизмом для «выдавливания» России из человечества.

Но - нам ни в коем случае нельзя подчиняться этому механизму и этому желанию, на чем сейчас американцы сосредоточились.

- Да мы и не подчинимся никогда, вы же знаете.

- Что?

- Мы и не подчинимся никогда этому.

- Да мы можем и не подчиняться сколько угодно, но все дело в том, что нам запретили участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира по футболу, в крупнейших культурных состязаниях, кинофестивалях…

Но в то же самое время мы должны смотреть лучшие фильмы фестивалей в Каннах, в Берлине, в Сан-Себастьяне…

- Что же нам теперь, поднять вверх руки? Но мы же никогда этого не сделаем, понимаете?

- Да не надо поднимать вверх рук. В советское время мы вообще рук не поднимали, тем не менее, существовал тогда «параллельный импорт» - и музыки, и «Битлов» слушали, и кино хорошее смотрели.

- Ну, и опять будем. Нас спасет «параллельный импорт».

- Будем – это легко говорить. А как? Как?

- Думать надо.

- Я сейчас думаю о том, что какие-то такие вещи - они необходимы. Потому что, иначе может получиться так, как в советское время, когда на нас внезапно обрушился целый океан информации, которого до этого мы были лишены. Мы вдруг поняли, что не видели ни одного фильма Чарли Чаплина… На нас обрушилась вся мировая классика живописи, литературы…

- Вы прямо сейчас говорите, как - главный редактор «Огонька»…

- Мы не должны допустить своей провинциализации, нам нельзя подчиняться желанию Запада загнать нас в угол.

- Да не дождутся!

- Вот я то же и говорю.

- Понял. Пробьемся. Спасибо огромное.

- Все, последнюю фразу, которую можно вставить куда угодно.

На Украине сейчас воспитали уже полтора, пожалуй, поколения, которые пропитаны ненавистью к России. Я как-то не думал об этом детально, и вот недавно у меня с младшим сыном, ему 45 лет, был такой разговор. Говорю ему - слушай, я получаю с Украины письма о том, как люди страдают от того, что они изолированы от российской культуры, от всего нашего. А сын отвечает - ага, это твое поколение, а мое на Украине выросло такое, что я боюсь ехать, например, в Турцию, потому что они на пляже песком бросаются и лезут в драку.

Они же воспитаны в ненависти ко в ему русскому, у них в школах преподается предмет «русофобия» и они по истории учат, что войны России и Украины происходили еще в ХII веке – то есть, когда не было ни России, ни Украины.

Вот если сквозь эту фальшь, сквозь эти попытки - выгородить нас, вычислить, отделить от человечества, - прорвемся, значит, мы с вами живем правильно.

- Разве здесь есть какие-то сомнения? Прорвемся. И Украину вылечим…