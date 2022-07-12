Высокие технологии добавят динамики участникам ралли «Шелковый путь». Фото: Артём Ачкасов.

Организаторы и участники ралли заправляются дизельным топливом и бензинами сети АЗС «Газпромнефть» с 2017 года. Помимо базовых топлив, спортсмены заливают высокооктановый бензин G-Drive 100, улучшающий эффективность гоночных автомобилей. Повышение стабильности работы двигателя, мощности и динамики разгона дают дополнительное преимущество на спецучастках ралли.

Заправка топливом G-Drive. Фото: Стоян Васев.

КАЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

Сеть АЗС «Газпромнефть» традиционно выступила партнером международного ралли «Шелковый путь - 2022». Для заправки спортивных и сервисных автомобилей марафона компания поставит более 140 тысяч литров бензина и дизельного топлива.

Все топливо сети АЗС «Газпромнефть» проходит сквозной контроль качества и количества на всем пути от завода до бака автомобиля. Ключевой элемент контроля на этапе реализации потребителю – разветвленная сеть стационарных и мобильных лабораторий. Топливные мобильные лаборатории обеспечивают регулярный контроль с использованием высокотехнологичных приборов и современного программного обеспечения. Кстати, в июне на маршрут вышли обновленные комплексы. Их оборудование позволяет анализировать порядка десяти основных параметров бензина и расширенно исследовать дизельное топливо менее чем за полчаса – раньше такие возможности были только у больших стационарных лабораторий.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Надежную работу спортивных внедорожников и грузовиков обеспечат моторные и специализированные масла G-Energy. Под этим брендом выпускается свыше 300 видов смазочных материалов. Масла «Газпром нефти» сертифицированы и имеют необходимые допуски для применения в российской и зарубежной автомобильной технике.

Мобильная лаборатория G-Energy. Фото: Артём Ачкасов.

Помимо сервиса подбора оптимальных масел, эксперты «Газпром нефти» предоставят участникам ралли «Шелковый путь» собственную разработку – уникальный комплекс мобильного исследовательского оборудования G-Lab. Инновационный продукт, созданный на базе искусственного интеллекта, определяет состояние двигателя и главных узлов техники по составу работающего масла. Цифровой сервис не только дает оценку по десяткам параметров, но и прогнозирует потенциальные неисправности. Полная диагностика занимает всего 10 минут и позволяет механикам и инженерам готовить машины в гоночных условиях в самые короткие сроки.

- Поддержка со стороны надежных партнеров – G-Drive и G-Energy – гарантирует заправку качественным топливом и обеспечивает участников моторными маслами на протяжении всех этапов ралли, а также предоставляет профессиональную экспертизу специалистов «Газпром нефти» с применением современных диагностических методов в мобильных лабораториях, - говорит руководитель проекта международного ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Участники международного ралли «Шелковый путь» присоединятся к экологическому проекту сети АЗС «Газпромнефть» - «Зеленый – новый черный». На финише ралли экипажи сдадут старые шины в специальном пункте приема. Собранные покрышки будут отправлены на переработку в резиновую крошку для последующего применения в безопасных покрытиях спортивных и детских площадок в российских регионах.

Гонщик на дозаправке техники и себя. Фото: Стоян Васев.

Ну, а для поддержания гонщиков в экстремальных условиях ралли сеть «Газпромнефть» дополнила сухпайки 1200 участников фирменной продукцией под брендом G-Drive. В наборы входят энергетический напиток с натуральными тонизирующими экстрактами и батончики, а также антисептик для рук с высокими антибактериальными свойствами.

Перекус в гонке. Фото: Стоян Васев.

СПРАВКА

Международное ралли «Шелковый путь» стартовало 7 июля в Астрахани и завершится 16 июля в Москве на набережной Олимпийского комплекса «Лужники». К участию в соревнованиях заявлены более 75 экипажей на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовых автомобилях. Спортсмены преодолеют десять этапов общей протяженностью порядка 4464 километров, 2470 из которых – скоростные участки.

Благодаря партнерам ралли «Шелковый путь» уже переросло просто спортивное событие. Сегодня это целая программа, которая действует на протяжении всего года. Это крупные онлайн, тревел- и социальные проекты, которые активируются в период ралли и продолжают действовать несмотря на финиш гонки. Каждое издание – новый этап и новый проект, дополняющий все предыдущие. В этом году сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с «Шелковым путем» помогут открыть для туристов юго-восточную часть России.